A katonaságot is bevetik a medvék ellen Japánban

A helyi hatóságok kérésére katonákat vezényeltek szerdán Japán északi, hegyvidéki régiójába, hogy segítséget nyújtsanak a medvetámadások elleni védekezésben - jelentette be az egyik érintett terület, Kazuno polgármestere.

Az Akita prefektúrabeli Kazuno lakosait már hetekkel ezelőtt felszólították, hogy kerüljék a várost körülvevő erdőket, sötétedés után ne hagyják el otthonukat, és mindig legyen náluk csengő, hogy el tudják űzni az élelem után kutató medvéket.

Japán-szerte több mint száz medvetámadás történt április óta, és ezeknek rekordszámú, 12 halálos áldozatuk volt már a környezetvédelmi minisztérium közlése szerint. A halálesetek kétharmada Akita és Ivate prefektúrában történt.

"A város lakói állandóan veszélyben érzik magukat", a medvetámadások miatt nem merészkednek ki otthonról, és a rendezvényeket is lemondják - mondta el a kazunói polgármester, Szaszamoto Sindzsi, miután találkozott a mintegy 15 főből álló szakasszal, amely katonai teherautókkal és terepjárókkal érkezett a városba.

A katonaság segítséget nyújt a csapdák szállításában és megfigyelésében, amelyekkel be lehet fogni a medvéket, lőfegyvert azonban nem használnak, a vadállatok leölését tapasztalt vadászok végzik.

Az akitai hatóságok adatai szerint ebben az évben hatszorosára nőtt, és már a nyolcezren is túl jár a medveészlelések száma. Ez késztette a prefektúra kormányzóját arra, hogy a múlt héten segítséget kérjen a hadseregtől.

A japán lakosság a medvepopuláció növekedése miatt kerül egyre gyakrabban kapcsolatba a vadállatokkal, amelyek a klímaváltozás miatt nem jutnak elegendő élelemhez természetes élőhelyeiken, ezért lakott területeket keresnek fel. Emellett az a vadászközösség is kiöregedett és elfáradt már, amelynek segítségére korábban számíthattak a hatóságok.

A közelmúltban medvék támadtak egy bolt vásárlóira, medve ugrott egy buszmegállóban várakozó turistára egy világörökségi helyszín közelében, és medvetámadásban sebesült meg egy termálfürdő dolgozója is. Iskolák átmeneti bezárását is elrendelték, miután a közelükben medvét láttak.

A legtöbb medvetámadás októberben és novemberben történik, mert a téli álomra készülő medvéknek sok táplálékra van szükségük, ezért nagyon aktívak.

A Japánban leggyakoribb feketemedvék (baribál) súlya a 130 kilogrammot is elérheti. Az északi, Hokkaido szigeten élő barnamedvék viszont 400 kilósak is lehetnek.

A japán hadsereg már más alkalmakkal is nyújtott segítséget a vadon élő állatok megfigyelésében vagy az ellenük történő védekezésben.

"Mivel a medvék egyre több régióban hatolnak be lakott területekre, és naponta nő a medvetámadások sérültjeinek száma, nem tehetjük meg, hogy ne intézkedjünk" - hangsúlyozta a hadsereg szóvivője.

(MTI)