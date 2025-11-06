Külföld :: 2025. november 6. 12:05 ::

Megvonta a Bundestag az AfD egyik képviselőjének mentelmi jogát

Megvonta a német szövetségi parlament alsóháza (Bundestag) az Alternatíva Németországnak (AfD) jobboldali párt egy képviselőjének mentelmi jogát annak érdekében, hogy a hatóságok végrehajthassák a bíróság által elrendelt házkutatást Raimond Scheirich otthonában.

Az ügyben eljáró mentelmi bizottságban a Kereszténydemokrata Unió (CDU), a Német Szociáldemokrata Párt (SPD), a Zöldek és a Baloldal képviselői támogatták Scheirich mentelmi jogának felfüggesztését, az AfD politikusai tartózkodtak.

Arról nem közöltek részleteket, hogy milyen üggyel kapcsolatban rendeltek el házkutatást az AfD politikusánál.

Raimond Scheirich a dél-németországi Augsburgot képviseli a Bundestagban, első alkalommal választották parlamenti képviselőnek februárban. Idén ő már a második AfD-politikus, akinek megvonták a mentelmi jogát. Szeptemberben Maximilian Krah mentelmi jogát vonták meg szintén azzal a céllal, hogy a bíróság által elrendelt házkutatásokat végrehajthassák nála egy pénzmosással és vesztegetéssel kapcsolatos ügyben.

