Máris kiengedik Sarkozyt

Szabadulhat a börtönből Nicolas Sarkozy egykori francia elnök. A CNN szerint hétfőn Párizsban a bíróság úgy döntött, hogy az ítélete elleni fellebbezésig szabadlábra helyezhető a politikus, akit szeptemberben bűnszervezetben való részvételért ítéltek öt év letöltendő börtönbüntetésre. Sarkozy október 21-én vonult be a börtönbe.

A volt elnököt azért ítélték el, mert diplomáciai szívességekért cserébe megállapodott Moammer Kadhafi líbiai vezetővel arról, hogy a 2007-es elnökválasztási kampányához törvénytelen pénzügyi támogatást ad, több millió euró összegben.

Sarkozy hétfőn online videokapcsolaton keresztül a tárgyaláson úgy fogalmazott, hogy a börtönben töltött 20 nap „nagyon kemény” volt.

Az ügyészség azt indítványozta, hogy a volt elnököt bírósági felügyelet mellett engedjék szabadon, és korlátozzák, hogy kivel léphet kapcsolatba. A bíróság azt is kikötötte, hogy Sarkozy nem léphet kapcsolatba az ügyében érintett személyekkel, valamint Gerald Darmanin jelenlegi francia igazságügyi miniszterrel sem. Utóbbi azzal került nemrég a figyelem középpontjába, hogy októberben meglátogatta a börtönben Sarkozyt.

(24 nyomán)