Külföld :: 2025. november 11. 06:58 ::

A Mazda veszteséggel zárta az első fél évét

A Mazda Motor Corporation japán autógyártó veszteséggel zárta pénzügyi évének első felét, részben a járműeladások csökkenése következtében.

A Mazda Motor Corporation eredménybeszámolója szerint az anyavállalat tulajdonosaira jutó nettó vesztesége 45,284 milliárd jen volt szeptember végéig, folyó pénzügyi éve első hat hónapjában, az egy évvel korábbi 35,334 milliárd jen nettó nyereség után.

A Mazda féléves üzemi vesztesége 53,879 milliárd jen volt az egy évvel korábbi 103,048 milliárd jen üzemi nyereség után.

A vállalat bevétele a folyó pénzügyi év első felében 6,5 százalékkal, 2238,5 milliárd jenre csökkent.

A 2026. március 31-én végződő pénzügyi év első hat hónapjában a globális értékesítési volumen 609 ezer volt, ami 3,3 százalékos visszaesést jelent éves bázison.

A folyó pénzügyi évben a Mazda arra számít, hogy az anyavállalat tulajdonosaira jutó nettó nyereség 82,5 százalékkal, 20 milliárd jenre csökken, míg a nettó árbevétel várhatóan éves szinten 2,4 százalékkal zsugorodik.

(MTI)