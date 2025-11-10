Külföld :: 2025. november 10. 19:14 ::

Sahra Wagenknecht lemond az általa fémjelzett párt vezetéséről

Németországban az ellenzéki Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) vezetője, Sahra Wagenknecht bejelentette hétfőn, hogy lemond az általa fémjelzett párt elnöki tisztségéről.

Az 56 éves politikus ugyanakkor közölte, hogy továbbra is vezetői pozícióban kíván részt venni a "baloldali nacionalista" politikai erő tevékenységében.

A BSW vezetését az eddigi társelnök, Amira Mohamed Ali fogja ellátni, oldalán Fabio De Masi európai parlamenti képviselővel.

Wagenknecht kijelentette, hogy alapértékekkel foglalkozó bizottságot szeretne létrehozni és vezetni a pártban. Abban az esetben, ha a BSW mégis bejutna a Bundestagba (német szövetségi parlamentbe), frakcióvezető szeretne lenni - tette hozzá.

Sahra Wagenknecht meghatározó és egyben legismertebb személyisége az általa alapított pártnak, amely mostani elnökének távozásával megváltoztatja a nevét is, bár a BSW rövidítést megtartja. Erről várhatóan a december 6-án és 7-én Magdeburgban megrendezendő pártkonferencián születik döntés.

A közvélemény-kutatásokban jelenleg 3-4 százalékos támogatottságot elérő BSW a februári parlamenti választáson nem került be a parlamentbe. Wagenknecht 2023 októberében hosszas vitákat követően lépett ki a német Baloldal (Die Linke) soraiból, és 2024 elején alapította meg saját pártját, amely tavaly sikeres volt az európai parlamenti és a kelet-németországi tartományi választásokon.

(MTI nyomán)