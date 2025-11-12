Külföld, Gazdaság :: 2025. november 12. 08:50 ::

Váratlan mértékű emelkedéssel elérte az 5 százalékot a brit munkanélküliség

A vártnál nagyobb emelkedéssel elérte az 5 százalékot a munkanélküliségi ráta Nagy-Britanniában. A brit statisztikai hivatal (ONS) ismertetése szerint a 16 évesnél idősebb lakosság körében átlagosan 5 százalék volt a bejegyzett állandó foglalkoztatás nélküli, munkahelyet kereső állástalanok aránya a július és szeptember közötti három hónapban.

Az előző, összehasonlító háromhavi időszakban 4,8 százalékos volt a munkanélküliségi ráta Nagy-Britanniában, és az elemzői várakozások a most vizsgált negyedéves időszakra is 4,8 százalék körüli arányt valószínűsítettek.

Az ONS hangsúlyozza, hogy a munkanélküliek aránya a 2020 decembere és 2021 februárja közötti három hónap - vagyis a koronavírus-járvány tetőzése - óta nem volt olyan magas, mint most.

A statisztikai hivatal adataiból kitűnik az is, hogy éves összevetésben 180 ezerrel csökkent a fizetett állásokban dolgozó vállalati alkalmazottak száma.

Londoni pénzügyi elemzők szerint az új munkanélküliségi adatsor után gyakorlatilag biztosra vehető, hogy a Bank of England még az idén folytatja tavaly nyáron kezdett, de az utóbbi hónapokban szüneteltetett monetáris enyhítési ciklusát.

Rob Wood, a Pantheon Macroeconomics londoni üzleti elemzőműhely brit gazdasági ügyekkel foglalkozó főközgazdásza a munkaerőpiaci adatsor ismertetése utáni helyzetértékelésében közölte: a ház előrejelzése szerint a jegybank pénzügypolitikai tanácsa decemberben kamatcsökkentéssel reagál a vártnál rosszabb munkanélküliségi számokra, és akár már 2026 elején újabb kamatcsökkentést is fontolóra vehet.

A Bank of England - az euróövezeten kívüli legnagyobb európai gazdaság jegybankja - tavaly augusztusban kezdte jelenlegi enyhítési ciklusát, és az akkori 5,25 százalékról eddig ötször csökkentette alapkamatát egyenként 0,25 százalékponttal, így jelenlegi irányadó kamata 4,00 százalék.

Legutóbbi, múlt heti kamatdöntő ülésén a testület nem módosította az alapkamatot, de már ez a döntés is csak hajszálon múlt: a monetáris tanács kilenc tagja közül öten szavaztak a kamattartásra, négy tanácstag ugyanakkor 0,25 százalékpontos kamatcsökkentésre voksolt.

(MTI)