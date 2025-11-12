Külföld :: 2025. november 12. 06:44 ::

Kolumbia felfüggeszti az Egyesült Államokkal folytatott hírszerzési együttműködést

Gustavo Petro kolumbiai elnök kedden elrendelte, hogy országa biztonsági erői függesszék fel a hírszerzési információk megosztását az Egyesült Államokkal, amíg a Trump-kormányzat nem állítja le a kábítószer-kereskedők elleni csapásokat a Karib-térségben.

Gustavo Petro az X-en közzétett üzenetében azt írta, hogy "azonnal be kell szüntetni minden kommunikációt az amerikai biztonsági ügynökségekkel", amíg az Egyesült Államok nem szünteti meg a kábítószer-szállítással gyanúsított motorcsónakok elleni támadásait.

Az elnöki bejelentésből az nem derült ki, hogy Kolumbia milyen információk megosztását hagyja abba az Egyesült Államokkal.

A washingtoni kormányzat adatai szerint legalább 75-en haltak meg az amerikai hadsereg által végrehajtott csapásokban nemzetközi vizeken augusztus óta. Az akciók a Karib-térség déli részén, Venezuela partjai közelében kezdődtek, de a közelmúltban átterjedtek a Csendes-óceán keleti részére, ahol az Egyesült Államok Mexikó partjainál lévő hajókat vett célba.

A baloldali vezető régóta bírálja az amerikai drogpolitikát, és azzal vádolja a Trump-adminisztrációt, hogy a kokain alapvető összetevőjét, a kokát termesztő parasztokat veszi célba a nagyobb kábítószer-kereskedők és pénzmosók helyett.

Az Egyesült Államok október másodok felében szankcióval sújtotta a kolumbiai elnököt és több közeli családtagját a dél-amerikai országban zajló kábítószer-előállítás miatt. Scott Bessent pénzügyminiszter akkori közleménye szerint Gustavo Petro "engedi a kábítószer-kartellek virágzását, és megtagadta, hogy leállítsa tevékenységüket".

(MTI)