Külföld :: 2025. november 12. 22:19 ::

Az orosz-kazah kapcsolatok új szintre emeléséről írt alá nyilatkozatot a két ország elnöke

Az átfogó stratégiai partnerség új szintre emeléséről szóló nyilatkozat aláírásával zárult a Kremlben Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök kétnapos állami látogatása Moszkvában szerdán.

A felek emellett aláírtak egy 2030-ig szóló gazdasági együttműködési programot, valamint megállapodásokat a tranzitforgalomról és a közlekedésbiztonságról, továbbá kooperációról az űrhajózási rakétakomplexumok tesztelése terén.

Megegyeztek az orosz főkonzulátus megnyitásáról is Aktauban.

Oroszország a jövőben bővíteni kívánja a gázellátást Kazahsztán északi és keleti területein.

Vlagyimir Putyin orosz államfő a közös sajtótájékoztatón egyebek mellett azt mondta, hogy a két állam fejleszti az energetikai együttműködést, az orosz és a kazah vállalatok sikeres projekteket valósítanak meg az autóiparban, a mezőgazdaságban és a műtrágyagyártásban, valamint folytatódik a kooperáció az űrkutatás területén is.

Közölte, hogy a nemzeti fizetőeszközök aránya a kölcsönös kereskedelemben meghaladja a 90 százalékot, és hogy a felek a ritkaföldfémek kitermelésében való együttműködés kiszélesítéséről tárgyalnak. Tervezik közúti határátkelőhelyek áteresztőképességének növelését. Célként fogalmazta meg a saját technológiai platformok létrehozását, amelyek korlátozódhatnak az importpótlásra. Méltatta az orosz nyelv széles körű és szabad kazahsztáni használatát.

Kaszim-Zsomart Tokajev közölte, hogy megegyeztek Kazahsztán gázellátásának fejlesztéséről és a harmadik országokba történő tranzitról. Azt mondta, hogy atomerőmű építéséről is készül megállapodás.

A kazah elnök síkra szállt a kétoldalú kereskedelem és beruházások fokozása mellett. Azt mondta, hogy 2024-ben 4 milliárd dollárral rekordszintet értek el a kazahsztáni orosz befektetések, összértékük pedig meghaladta a 27 milliárd dollárt. Kaszim-Zsomart Tokajev szerint orosz cégek fektették be a külföldi tőke csaknem felét Kazahsztánban, az oroszországi kazah befektetések pedig mintegy 9 milliárd dollárt tesznek ki. A kölcsönös áruforgalom az elmúlt 5 évben csaknem 50 százalékkal nőtt, és tavaly elérte a 27,8 milliárd dollárt.

Úgy fogalmazott, Kazahsztánnak és Oroszországnak közös az emlékezete és közösek az értékei, a két állam népeinek barátságát a sors előre meghatározta, Asztana és Moszkva között nincsenek megoldhatatlan kérdések. Bejelentette, hogy Kazahsztánban egy orosz orvosi egyetem képviseletének megnyitását tervezik, hogy figyelmet fordítanak az orosz kultúra és az orosz nyelv fejlesztésére, hogy Asztana őszintén érdekelt Oroszország prosperitásában. Vlagyimir Putyint globális államférfinak nevezte, és állami látogatásra hívta meg.

Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója a Rosszija 1 televíziós csatornának szerdán azt mondta, hogy Donald Trump amerikai elnök nem küldött üzenetet Vlagyimir Putyinnak Kaszim-Zsomart Tokajev közvetítésével, aki a múlt héten az Egyesült Államokban tárgyalt.

(MTI)