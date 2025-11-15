Külföld :: 2025. november 15. 07:34 ::

2,8 százalékra lassult az éves infláció Lengyelországban

Lengyelországban július óta a legkisebb, 2,8 százalékos éves inflációt mértek októberben a szeptemberi 2,9 százalék után - áll a statisztikai hivatal, a GUS jelentésében.

Az üzemanyagok ára 1,8 százalékkal csökkent. Eközben az áram, a gáz és az egyéb üzemanyagok inflációja 2,6 százalék volt, míg az élelmiszerek és az alkoholmentes italok árnövekedése 3,4 százalék, jelentősen meghaladva a többi árucikkét.

Elemzők 2,6 százalék körüli év végi inflációval számolnak. Idén eddig 5,3 százalék és 2,8 százalék között mozgott az éves infláció Lengyelországban.

Októberben a fogyasztói árak 0,1 százalékkal nőttek szeptemberhez képest, amikor stagnálást mértek.

(MTI)