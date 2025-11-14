Külföld, Háború :: 2025. november 14. 19:58 ::

Súlyos börtönbüntetés kiszabását kérte az azerbajdzsáni ügyészség a volt hegyi-karabahi vezetőkre

Két évvel azt után, hogy Baku visszaszerezte a szakadár régiót, az azerbajdzsáni ügyészség csütörtökön bejelentette, hogy súlyos, akár életfogytiglani börtönbüntetést kér 15 volt hegyi-karabahi vezetőre.

Hegyi-Karabah a nemzetközi jog szerint mindig is Azerbajdzsánhoz tartozott, de az 1990-es évektől az örmény hadsereg segítségével külön államként kormányozta magát. Az azeri hadsereg 2023 szeptemberében szerezte vissza az ellenőrzést a terület felett. A Karabahban élő mintegy százezer örmény közül szinte mindenki Örményországba menekült. A szakadár régió számos korábbi vezetőjét azonban letartóztatták és Bakuba szállították.

Azóta háborús bűncselekményekkel, terrorizmussal és erőszakos hatalomátvétellel is megvádolták őket.

Az azeri ügyészség csütörtöki közlése szerint életfogytiglani börtönt kérnek Araik Harutjunján volt karabahi elnökre, Levon Mnacakanjánra, a karabahi hadsereg volt parancsnokára és helyettesére, David Manukjánra, David Iskanjánra, a parlament volt elnökére, és David Babaján volt külügyminiszterre.

A többi vádlott 16 évtől 20 évig terjedő börtönbüntetésre számíthat.

Harutjunján ügyvédje nem kommentálta az ügyészség közlését, csupán annyit tett hozzá, hogy a bíróság, amely előtt a védelem még nem fejthette ki érveit, legközelebb november 27-én ül össze.

Ruben Vardanján volt karabahi kormányfő ügyét külön tárgyalják, őt 42 bűncseleménnyel, köztük terrorizmussal vádolják.

(MTI)