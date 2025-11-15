Külföld :: 2025. november 15. 08:32 ::

Apát és fiát lőtték agyon egy szerb faluban

Két ember meghalt, további kettő pedig megsérült egy lövöldözés során a délkelet-szerbiai Pirot közelében.

A szerbiai belügyminisztérium péntek esti tájékoztatása szerint Zavidince faluban egy 69 éves férfi és 41 éves fia vesztette életét, amikor rájuk lőtt valaki. Az idősebb férfi 44 éves fiát lőtt sebesüléssel szállították kórházba. A 69 éves anya fejsérülést szenvedett, amikor megütötte az elkövető.

A gyanúsítottat a rendőrség elfogta, a nyomozás folyik. A szerbiai közszolgálati televízió nem hivatalos értesülése szerint szomszédok közötti leszámolásról volt szó.

(MTI)