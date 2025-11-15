Külföld :: 2025. november 15. 09:08 ::

Második világháborús amerikai légibombát hatástalanítottak Nürnbergben

Sikeresen hatástalanítottak egy második világháborús amerikai légibombát a dél-németországi Nürnbergben szombat hajnalban, miután a város történetének legnagyobb evakuálását hajtották végre.

Három tűzszerész körülbelül egy órán át dolgozott a bomba hatástalanításán. A robbanószerkezetet ezt követően elszállították, és a lakók visszatérhettek otthonaikba - közölte hajnalban a városvezetés.

A műveletet megelőzően Nürnberg történetének eddigi legnagyobb evakuálását hajtották végre: 21 ezer embert szólítottak fel lakásaik elhagyására, és 800 méteres körzetben útlezárásokat rendeltek el. A lezárásokat hajnalban feloldották.

A 450 kilogramm tömegű amerikai légibombát pénteken fedezték fel építkezési munkálatok során Großreuth városrészben, az Avenariusstraßén.

A helyszínen több mint ezren vettek részt a mentesítésben.

A német városokban rendszeresen kerülnek elő a második világháborúból származó fel nem robban lőszerek és bombák. Nürnbergben is több száz hasonló esetet kezeltek az elmúlt évtizedekben, de a mostani evakuáció mérete példátlan volt a város történetében.

(MTI)