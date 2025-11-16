Külföld :: 2025. november 16. 12:42 ::

Aragcsi: egyáltalán nem folyik urándúsítás Iránban

Iránban jelenleg az ország egyetlen nukleáris létesítményében sem folyik urándúsítás - jelentette ki vasárnap Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter.

"Iránban nem folyik be nem jelentett nukleáris dúsítás. Minden létesítményünk (a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség) ellenőrzése alatt áll" - szögezte le a tárcavezető, hozzátéve, hogy "jelenleg semmilyen dúsítás nem folyik, mert a dúsító létesítményeket támadás érte".

Világossá tette ugyanakkor, hogy Iránnak elvitathatatlan és tagadhatatlan joga van ahhoz, hogy békés célú nukleáris tevékenységet végezzen, beleértve az urándúsítást is. Mint mondta, ezzel a jogával Irán a jövőben is élni fog, és bízik abban, hogy a nemzetközi közösség, beleértve az Egyesült Államokat, elismeri Teherán ehhez fűződő jogait, és megérti, hogy Irán soha nem fog lemondani a jogairól.

(MTI nyomán)