További reformokra kéri Németország a nyugat-balkáni országokat

Az európai integrációhoz szükséges további reformokra, valamint a térségbéli kínai és orosz befolyásolási kísérletek elleni fellépésre szólította fel a nyugat-balkáni országokat Johann Wadephul német külügyminiszter vasárnap a hat érintett országban, Bosznia-Hercegovinában, Montenegróban, Albániában, Szerbiában, Koszovóban és Észak-Macedóniában tervezett körútja előtt.

"A jogállamiság, valamint a korrupció elleni küzdelem és az alapvető jogok védelme nem lehet alku tárgya" - hangoztatta Wadephul. Mint mondta, a közös értékek iránti elkötelezettség az európai integráció előfeltétele.

"A hat nyugat-balkáni ország az európai család szerves része" - jelentette ki a német diplomácia vezetője, hozzátéve: "az EU nem távoli ígéret, hanem konkrét kilátás".

Hangsúlyozta, hogy különösen Montenegró és Albánia tett jelentős előrelépést, míg más országoknak még hosszú utat kell megtenniük.

Sokan hajlandóak messzemenő reformokat végrehajtani a csatlakozás érdekében - emelte ki a német külügyminiszter. "Mert aki részese akar lenni ennek a jogi közösségnek és gazdasági térségnek, annak felelősséget kell vállalnia, még akkor is, ha ez nehéz lépéseket igényel" - húzta alá.

Rávilágított arra is, hogy a nyugat-balkáni országoknak több lábra kell helyezniük energiaforrásaik beszerzését a függetlenségük és szuverenitásuk megerősítése érdekében.

"Németországban tudjuk, hogy ez milyen fájdalmas, ugyanakkor szükséges" - hangsúlyozta a külügyminiszter.

(MTI)