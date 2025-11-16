Külföld :: 2025. november 16. 20:57 ::

Több mint százan meghaltak egy kongói aranybányában

Száznál is többen vesztették életüket egy illegálisan működtetett aranybányában bekövetkezett földcsuszamlásban a Kongói Demokratikus Köztársaságban - közölték vasárnap a hatóságok.

Egy rendőrségi tisztségviselő szerint a szerencsétlenség pénteken délután történt a Lualaba tartománybeli Kolwezi határában található bányában.

Míg az első értesülések nagyjából 70 álodzatról szóltak, szombat délelőttre a kiemelt holttestek száma 101-re emelkedett. A hatóságok szerint félő, hogy még további emberek rekedhettek a felszín alatt.

A Kongói Demokratikus Köztársaság kiterjedt térségeiben továbbra is fennálló bizonytalanság miatt a nyersanyagokban gazdag déli régió számos embert vonz, akik a hatósági engedély hiányában működő bányákban keresnek megélhetést és gyakran veszélyes körülmények között dolgoznak. A ország bányászati régióiban gyakoriak az erős esőzések kiváltotta földcsuszamlások. Csak júniusban több mint 200 ember halt meg egy földcsuszamlásban a Rubaya régióban.

(MTI)