Pistorius: a Balti-tenger egyre inkább a konfrontáció színterévé válik

A Balti-tenger egyre inkább konfrontáció színterévé válik - jelentette ki kedden Boris Pistorius német védelmi miniszter egy berlini biztonsági konferencián, amelyen svéd hivatali partnerével, Pal Jonsonnal megállapodást írt alá a két ország közötti fokozott katonai együttműködésről.

"Moszkva már most hibrid támadásokat folytat ellenünk kibertámadásokkal, kémkedéssel, szabotázzsal és félretájékoztatással" - mondta Pistorius, felszólítva Németország európai szövetségeseit, hogy gyorsan építsék ki a kontinens védelmi képességeit.

"A Balti-tenger, amely sokáig hídként szolgált az európai országok között, sajátságos módon egyre inkább konfrontáció színterévé válik. Ez (Vlagyimir) Putyin (orosz elnök) tesztpályája, ami az elrettentési és reakcióképességeinket illeti" - hangoztatta a német tárcavezető, aki egyebek között a tengerfenéken futó, megrongált vezetékeket, légtérsértéseket és drónrepüléseket említette ezzel kapcsolatban.

"Nem beszélhetünk pusztán véletlenekről. Ez stratégia. Ezek előjelek" - állította Pistorius.

