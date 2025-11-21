Külföld :: 2025. november 21. 06:52 ::

Oxfam: a G20-milliárdosok vagyona 16,5 százalékkal nőtt egy év alatt

A G20-országok milliárdosainak vagyona egy év alatt 16,5 százalékkal, 15 ezer 600 milliárd dollárra nőtt az Oxfam nemzetközi jótékonysági és humanitárius szervezet jelentése szerint.

"A G20 milliárdosainak 2200 milliárd dolláros vagyonnövekedése egy év alatt több, mint amennyi ahhoz kell, hogy 3,8 milliárd embert ki lehessen emelni a globális szegénységi küszöb alól" - áll a szervezet sajtóközleményében.

Az Oxfam emlékeztetett arra, hogy a G20-csoport elnökségét idén betöltő dél-afrikai kormány a november 22-23-i csúcstalálkozó egyik fő témájává jelölte ki az egyenlőtlenségek leküzdését.

Ennek keretében Dél-Afrika megbízást adott a G20 története első egyenlőtlenségi jelentésének elkészítésére, amit a Joseph Stiglitz Nobel-emlékdíjas közgazdász vezette szakbizottság állított össze. Joseph Stiglitz szerint a világ "egyenlőtlenségi vészhelyzettel" néz szembe - áll a közleményben. A bizottság szerint 2000 óta a leggazdagabbak 1 százalékához jutott a globális gazdaság által létrehozott minden 1 dollárból 41 cent.

Az Oxfam felszólítja a G20-országokat, hogy erősítsék meg elkötelezettségüket a különösen magas vagyonnal rendelkező személyek hatékony megadóztatása kapcsán, miként erről a csoport vezetői a tavalyi Rio de Janeiró-i csúcstalálkozón megállapodtak.

(MTI)