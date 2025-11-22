Külföld, Háború :: 2025. november 22. 13:46 ::

Oroszország dróncsapást mért a román határnál lévő orlivkai határátkelőre - és elfoglalta Nove Zaporizzsját

Az orosz hadsereg dróntámadást hajtott végre szombatra virradóan Odessza megye déli része ellen, csapás érte a romániai határnál lévő orlivkai határátkelőt is - közölte az odesszai vámőrség.

A megyei ügyészség közölte, hogy egy vendéglátóhely is megsemmisült. A támadásban két civil - egy 62 és egy 56 éves férfi - sérült meg, akiket kórházba szállítottak.

A vámőrség közleménye szerint az orosz drónok lövedékei megrongálták a kompátkelő infrastruktúráját, a nemzetközi határátkelő emiatt ideiglenesen felfüggesztette működését.

Oleh Kiper, a régió kormányzója arról tájékoztatott, hogy a légvédelem aktív működése ellenére több polgári létesítményben is károk keletkeztek: közigazgatási épületek homlokzatai, tetőszerkezetei és ablakozása, egy autóparkolóban pedig 11 tehergépkocsi rongálódott meg.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjjel 104 drónnal és egy Iszkander-M ballisztikus rakétával támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 89 drónt semmisített meg. Rögzítették viszont a ballisztikus rakéta és 13 csapásmérő drón becsapódását.

Az ukrán vezérkar reggeli harctéri helyzetjelentésében azt írta, hogy az elmúlt nap során 250 összecsapás volt a fronton, a Donyeck megyei Pokrovszk irányában 66 támadást állítottak meg az ukrán csapatok.

Az ukrán hadsereg szombati összesítése szerint Oroszország ukrajnai embervesztesége a háború eddig eltelt időszakában hozzávetőleg meghaladta az 1 millió 164 ezret. Az ukrán erők pénteken egyéb haditechnikai eszközök mellett megsemmisítettek négy orosz harckocsit, kilenc tüzérségi és egy légvédelmi rendszert, valamint 222 drónt.

Frissítés: Elfoglalta Nove Zaporizzsját az orosz hadsereg

Elfoglalta a donyecki régióbeli Zvanivka és a Zaporizzsja megyei Nove Zaporizzsja települést az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán - közölte szombaton a moszkvai védelmi minisztérium.

A tárca tájékoztatása szerint Nove Zaporizzsja bevételével egy mintegy 14 négyzetkilométer területű, jelentős ukrán védelmi csomópontot vontak ellenőrzésük alá az orosz erők.

Moszkva szerint a donyecki Pokrovszk (orosz nevén: Krasznoarmejszk) város megsegítése érdekében az ukrán hadsereg öt támadással próbálkozott Hrisine felől, és ebben a körzetben mintegy 250 katonát, valamint egyebek mellett két páncélozott harcjárművet elveszített.

A szombati hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, és több mint 1300 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca az eltalált és megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel az ukrán hadsereget ellátó energetikai és közlekedési létesítményeket, egy drónösszeszerelő műhelyt, valamint drón- lőszer- és műszaki raktárakat, két harckocsit és 16 egyéb páncélozott harcjárművet, továbbá 155 repülőgép típusú drónt.

Igor Kimakovszkij, a "Donyecki Népköztársaság" vezetőjének tanácsadója a Szolovjov LIVE médiacsatornán úgy nyilatkozott, hogy a befejezéséhez közeledik Sziverszk operatív bekerítése, és hogy az orosz hadsereg gyakorlatilag elérte a Zaporizzsja megyei Huljajpole város külső területeit.

Szergej Lebegyev, a "mikolajivi földalatti mozgalom koordinátora" azt mondta a RIA Novosztyi hírügynökségnek, hogy az orosz hadsereg csapást mért a Szumi megyei Lebedinben lévő katonai repülőtérre, amelyet drónok indító és irányító állomásaként használtak, miután a repülőgépeket már kivonták onnan. Lebegyev szerint az objektum közelében laktanyák és kiképző egységek találhatók.

Vegyifegyver-vád a népköztársaságból

A "Donyecki Népköztársaság" védelmi parancsnoksága szombaton a Telegram-csatornáján arról számolt be, hogy Pokrovszk közelében felfedezték az ukrán hadsereg egy rejtekhelyét, amelyben házi készítésű, harci mérgező anyagokat tartalmazó lőszerek voltak, amelyek tartalma robbanáskor foszgénné alakul át. A közlemény szerint a vizsgálat megállapította, hogy a vegyi fegyverek gyártására és harci alkalmazására a parancsot Szerhij Filimonov százados, az ukrán 59. önálló gépesített lövész dandár 108. önálló rohamzászlóaljának parancsnoka adta ki. Filimonov ellen büntetőeljárás indult.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek szombaton ukrán tüzérségi és dróntámadást. A határ menti kurszki régióban lévő Rilszk városban mintegy háromezer fogyasztó áramellátása szakadt meg.

(MTI)