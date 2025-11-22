Külföld :: 2025. november 22. 15:35 ::

Több mint 300 diákot és tanárt hurcoltak el az emberrablók egy katolikus iskolából Nigériában

A szombaton közzétett legfrissebb adatok szerint összesen 315 diákot és tanárt hurcoltak el emberrablók előző nap Nigériában egy katolikus bentlakásos iskolából.

A Nigériai Keresztények Szervezete (CAN) előzőleg még azt közölte, hogy 277 embert hurcoltak el, de a legújabb összesítés szerint 303 diák és 12 tanár esett az emberrablók áldozatául a Nigéria északnyugati részén fekvő Niger államban.

A támadók az Agwara körzetében lévő Szűz Mária tanintézetből hurcolták el a diákokat pénteken, a kora hajnali órákban. A szomszédos államokban elővigyázatosságból bezárták az összes iskolát, és Bola Tinubu elnök a válság miatt lemondta részvételét a johannesburgi G20-csúcstalálkozón.

A hét elején a Nigerrel szomszédos Kebbi államban lévő bentlakásos iskolán is rajtaütöttek ismeretlen fegyveresek, onnan 25 diáklányt hurcoltak el.

A Nigéria északnyugati térségében garázdálkodó fegyveres bandák rendszeresen rabolnak el diákokat, többnyire váltságdíj reményében. Bár a kormány többször ígérte a régió biztonsági helyzetének javítását, jelentős előrelépés nem történt. Az országban továbbá 16 éve dzsihadista csoportok is működnek, amelyek rendszeresen összecsapnak a hadsereggel is. A harcoknak az ENSZ adatai szerint már mintegy 40 ezer halálos áldozatuk van.

A Boko Haram dzsihadista szervezet több mint 10 évvel ezelőtt rabolt el csaknem 300 diáklányt az északkelet-nigériai Borno államban. Az áldozatok közül néhánynak azóta sem sikerült a nyomára bukkanni.

(MTI)