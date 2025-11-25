Külföld, Migránsbűnözés :: 2025. november 25. 13:52 ::

Marokkói látogatás: megerőszakoltak egy fiatal menyasszonyt Rómában, párját pedig arra kényszerítették, hogy nézze végig

Három marokkói férfit tartóztatott le az olasz rendőrség, miután megerőszakoltak egy menyasszonyt, vőlegényét pedig arra kényszerítették, nézze végig a szexuális támadást – írja a Daily Mail nyomán az Index.

A pár állítólag meztelen volt az incidens előtt, autójukkal egy Róma keleti részén található park csendes szegletében parkoltak le. A csoport körülvette őket, betörték a jármű ablakát, majd kihúzták a 24 éves férfit a kocsiból. A nőt is kitessékelték, aki egy ruhadarabbal próbálta meg eltakarni magát.

A férfit két támadó fogta le, párját pedig megerőszakolták. A támadás után mindhárom elkövető elmenekült a helyszínről, a zavart és rémült pár pedig feljelentést tett a rendőrségen.

Az elkövetőket megtalálták és őrizetbe vették, a betört ablakból vett ujjlenyomatminták megegyeznek a letartóztatott férfiakéval. A rendőrök azt is elmondták, hogy az erőszakos támadás eleinte rablásnak indult. A nyomozás még nem zárult le, a rendőrség vizsgálja, érintettek-e mások is az ügyben.

Georgia Meloni tavaly novemberben az illegális bevándorlókhoz kötötte az országban tapasztalható nemi erőszak számának növekedését. Nem sokkal később, szilveszter éjszakáján muszlimok követtek el csoportos erőszakot Milánó főterén. Szeptemberben pedig két magyar nőt erőszakoltak meg Szicíliában. Ebben az esetben szintén három marokkói férfi volt az elkövető, az érintetteket letartóztatták.