A román parlament elfogadta az ország új védelmi stratégiáját

A kétkamarás román parlament együttes ülése nagy szavazattöbbséggel elfogadott határozatban erősítette meg szerdán Románia 2025-2030-as időszakra szóló nemzeti védelmi stratégiáját, amelyet a májusban megválasztott Nicusor Dan államfő terjesztett a törvényhozás elé.

Az úgynevezett "szolidáris függetlenség" elvére épülő új román védelmi stratégia számba veszi a nemzetbiztonságot fenyegető külső és belső tényezőket, az ország védelmével összefüggő kihívásokat és lehetőségeket, valamint feladatlistát határoz meg a következő évekre az állampolgárok biztonságának növelése érdekében.

A parlamenthez intézett első beszédében Nicusor Dan kifejtette: a szolidáris függetlenség elve azt jelenti, hogy a román állam döntéseit sajátos identitásának és érdekeinek érvényre juttatása vezérli, ugyanakkor nemzetközi partnereivel szolidárisan teljesíti vállalt kötelezettségeit.

Helyzetelemzésében a román elnök úgy értékelte, hogy a nemzetközi szervezetek nem képesek érvényt szerezni a szabályokon alapuló nemzetközi rendnek, a szomszédos Ukrajnában folyó háború, illetve Oroszország Románia és más európai államok elleni hibrid hadviselése - kibertámadások, félretájékoztatási kampányok - nagy nyomást gyakorol a jogállamiságra és a demokráciára.

Nicusor Dan a nemzetbiztonsági kockázatok közé sorolta a román hatóságok cselekvésképtelenségét az adócsalással és a korrupcióval szemben, a demográfiai hanyatlást, az oktatás kifogásolható minőségét és a civil tudatosság alacsony szintjét. Ugyanakkor pozitív körülményként, kihasználandó lehetőségként vette számba Románia és az Egyesült Államok stratégiai partnerségét, az ország EU- és NATO-tagságát, a védelmi ipar előtt álló perspektívákat, a versenyképes román diaszpórát és az ország földrajzi elhelyezkedését, amely lehetővé teszi, hogy kapcsolati tényező legyen Európa és Ázsia között.

A teendők között az elnök a védelmi képességek fejlesztését, a nemzetközi partnerekkel folytatott együttműködés megerősítését, Románia regionális szerepvállalásának (Három Tenger Kezdeményezés, Bukaresti Kilencek) javítását említette.

Hazai vonatkozásban kiemelte: fontos helyreálltani az állampolgároknak az állami intézményekbe vetett bizalmát, mert csak így várható el, hogy szükség esetén maguk is hozzájáruljanak az ország védelméhez. Ennek érdekében elsősorban a súlyos korrupció elleni fellépés hatékonyságát kell javítani, ezért az új védelmi stratégia ismét a titkosszolgálatok feladatai közé sorolja a korrupció elleni küzdelmet az információszerzés, nem pedig az igazságszolgáltatás terén - magyarázta.

A bukaresti parlament együttes ülésén 314 szavazattal 43 ellenében, 3 tartózkodás mellett fogadták el az új nemzeti védelmi stratégiát.

