Magas rangú tisztek a hatalom átvételéről tettek bejelentést Bissau-Guineában

Bissau-Guineában az ország "teljes irányítását" a hadsereg veszi át, egyúttal a választási folyamatot "felfüggeszti", az ország határait pedig lezárja - jelentette be szerdán a nyugat-afrikai ország hadseregének több magas rangú tisztje a vezérkari főnök hivatalában felolvasott közös nyilatkozatban.

Szemtanúk beszámolja szerint a bejelentés előtti órákban a fővárosban, Bissauban lövöldözés tört ki a választási bizottság székhelye, az elnöki palota és a belügyminisztérium épületének közelében, és körülbelül egy órán át tartott.

Bissau-Guineában vasárnap parlamenti és elnökválasztást tartottak. A voksolást követően a hivatalban lévő elnök, Umaro Sissoco Embaló és legfőbb kihívója, Fernando Dias is a választás győztesének nyilvánította magát. A tervek szerint szerdán hirdették volna ki a feszült légkörben lezajlott választások hozzávetőleges eredményeit.

(MTI)