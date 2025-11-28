Külföld :: 2025. november 28. 23:48 ::

Világbotrány és gyalázat az Európai Parlament magyarellenes jelentése

Dr. Borvendég Zsuzsanna, a Mi Hazánk Mozgalom európai parlamenti képviselője, a Szuverén Európai Nemzetek (ESN) frakció vezérszónokaként az Európai Parlamentben a magyar vitában november 24-én ütős leckét adott a hazánkat az elmúlt 15 évben immár 34. alkalommal pellengérre állító háttérhatalmi liberálglobalista erőknek – olvashatjuk a Nemzeti Jogvédő Szolgálat Honlapján.

Dr. Gaudi-Nagy Tamás írását változtatás nélkül közöljük.

Teljesen igaza van Zsuzsának.

Mert valóban arra nincs egy szava sem az EU-nak, hogy a jelenleg szlovák irányítás alatt álló Felvidéken az 1945-ben a kollektív bűnösség jegyében hozott magyar és németellenes, az EU jóváhagyásával máig hatályban tartott Benes dekrétumok alapján hozott, termőföldeket elkobzó határozatokat manapság még mindig állami szervek végrehajtják, elorozva az őshonos felvidéki magyarok földjeit.

Ez világbotrány!

A legutóbb, október 4-én Pécsett, a magyar normalitáspárti törvényes rend ellen uszító, betiltott pécsi pride mellett kiálló, holland balzöld Tinete Strik jelentése elképesztően pofátlan, agresszív, veszélyes és kártékony, nyílt és jogellenes beavatkozás a magyar belügyekbe és választásokba.

Ezek után szerintem semmi esélye annak, hogy ebben a formában továbbiakban fenntartható legyen az EU tagságunk, ha 2029-ben nem sikerül többséget szereznie a patrióta és szuverenista erőknek.

A jelentés hemzseg a valótlan, elképesztő és vállalhatatlan háttérhalmi liberálglobalista megállapásoktól és követelésektől:

Például a 18. pont elítéli a magyar békepárti álláspontot és az európai nemzetek érdekeit súlyosan sértő oroszellenes szankciók elleni magyar vétókat.

“18. aggodalommal állapítja meg, hogy a magyar hatóságok többször is gyakorolták vétójogukat a Tanácsban stratégiailag fontos és érzékeny, biztonsági vonatkozású döntések, például az Ukrajnának nyújtott létfontosságú támogatás és az Oroszországgal szembeni szankciók tekintetében; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a vétót eszközként használták fel a jogállamisággal kapcsolatos engedmények elérésére, aláásva ezzel az Unió egységét alapvető érdekeinek védelmében, és elkerülve az uniós értékek tiszteletben tartásának hiányából eredő következményeket; hangsúlyozza, hogy az ilyen gyakorlatok ellentétesek a szolidaritás és a lojális együttműködés elvével, és gyengítik az Unió mint globális szereplő stratégiai hitelességét is; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a magyar kormány az agressziós háború ellenére barátságos és támogató álláspontot mutat Oroszország iránt, beleértve az ország energiafüggőségének elmélyítését és olyan egyoldalú fellépéseket, mint például a Moszkvába tett látogatásokat; ”

Vagy: követelik a Soros egyetem visszaállítását (amely el se ment…):

“24. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy annak ellenére, hogy az EUB ítélete megállapította, hogy a vonatkozó jogszabályok sértik az uniós jogot, a magyar hatóságok nem tettek lépéseket annak érdekében, hogy helyreállítsák az érintett felsőoktatási intézmények, például a Közép-európai Egyetem lehetőségét arra, hogy szabadon működjenek Magyarországon,”

De nem semmi a “pride klauzula” sem:

A 27. pontban szót emelnek a Nemzeti Jogvédő Szolgálatunk által feljelentett és azóta helyesen meggyanúsított, illegális pécsi pride-ot szervező Soros ügynök elleni büntetőeljárás ellen.

Érdekes, hogy a balliberális hatalom által hazafiak (pl. Budaházy György vagy a 2006-os állami terrort követő megtorlások áldozatai) ellen indított, ténylegesen politikai koncepciós eljárások miatt soha nem szólaltak meg az Európai Parlament harsonái.

Elítéli a jelentés továbbá “a Pride-felvonulások de facto alkotmányos tilalmát, amely a megtartásuk kifejezett törvényi tilalmához, a nemi identitásnak a védett tulajdonságok felsorolásából való törléséhez és a diszkriminatív családjogi rendelkezésekhez vezetett; emlékeztet arra, hogy ezek az intézkedések ellentétesek a gyülekezés szabadságával és az egyenlőség elvével; felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg az összes rendelkezésre álló jogi eszközt, beleértve adott esetben a kötelezettségszegési eljárásokat is, figyelembe véve ugyanakkor az EUB-nek a C-769/22. sz. ügyben hamarosan meghozandó ítéletét arról, hogy az EUSZ 2. cikkét kötelezettségszegési eljárás külön jogalapjaként lehessen alkalmazni; jelzi, hogy gyors reagálásra van szükség, különösen a Pécs Pride szervezője ellen indított nyomozás fényében” .

Az illegális migrációt erőltető pont önmagáért beszél:

“28.elítéli, hogy annak ellenére, hogy az EUB ítéletei szerint a vonatkozó jogszabályok sértik az uniós menekültjogot, a magyar menekültügyi és migrációs rendszerben továbbra is súlyos hiányosságok és hibák mutatkoznak, például a menekültügyi eljárásokhoz való hozzáférés hiánya)

Büszke vagyok, hogy jogi-politikai szakértőként Zsuzsával és csapatával, illetve az ESN frakció hazafias képviselőivel együtt küzdhetek Hazánkért, a normalitásért és az őshonos európai nemzetek szabadságáért.

Nem adjuk fel!

Isten óvja és vezesse Magyarországot!

Honfitársi üdvözlettel:

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd,

a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője