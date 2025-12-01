Külföld :: 2025. december 1. 17:08 ::

A WHO először adott ki ajánlást az elhízás gyógyszeres kezeléséről

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hétfőn közzétette első iránymutatását a GLP-1 típusú terápiák elhízás kezelésében való alkalmazásáról, feltételesen ajánlva őket a világszerte több mint 1 milliárd elhízott ember hosszú távú kezelésére.

A GLP-1 gyógyszerek iránti kereslet az elmúlt években gyorsan növekedett, miközben az országok azt vizsgálják, miként építhetők be ezek a jelentős súlycsökkentő hatással bíró készítmények a közegészségügyi rendszerekbe. A WHO első ajánlása szerint a GLP-1 agonisták - a várandós nőket kivéve - felnőttek esetében alkalmazhatók hosszú távú elhízás kezelésében. A második ajánlás hangsúlyozza, hogy a gyógyszeres terápiát egészséges étrenddel és rendszeres fizikai aktivitással kell kiegészíteni.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója kiemelte, hogy az új iránymutatás "elismeri: az elhízás krónikus betegség, amely élethosszig tartó, összetett ellátást igényel". Hozzátette, hogy bár a gyógyszerek önmagukban nem jelentenek teljes megoldást, a GLP-1 terápiák millióknak segíthetnek a testsúly csökkentésében és a kapcsolódó egészségügyi kockázatok csökkentésében.

A WHO arra is figyelmeztetett, hogy az elhízás globális gazdasági terhei meredeken növekednek, és 2030-ra elérhetik az évi 3 ezermilliárd dollárt. Az egyik legnagyobb kihívást továbbra is a gyógyszerhez való hozzáférés jelenti: a jelenlegi gyártási kapacitások mellett a GLP-1 terápiák 2030-ra várhatóan a rászorulók kevesebb mint 10 százaléka számára válnak elérhetővé.

Az iránymutatás olyan felnőttekre vonatkozik, akiknek testtömeg-indexe (BMI) 30 vagy annál magasabb, azaz az elhízottak kategóriájába tartoznak. Az iránymutatás három hatóanyagot foglal magában: a vércukorszint csökkentésére kifejlesztett szemaglutidot, a tirzepatidot és az elsőként bevezetett liraglutidot. A WHO közölte, hogy 2026-ban a kormányokkal és más érintett felekkel együttműködve azon fognak dolgozni, hogy a terápiákhoz elsősorban a legmagasabb egészségügyi kockázatnak kitett csoportok férhessenek hozzá. A szervezet jelezte, hogy jövő héten új iránymutatást ad ki a gyermekek és serdülők elhízásának klinikai kezelésére vonatkozóan.

(MTI)