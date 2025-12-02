Külföld :: 2025. december 2. 06:48 ::

Trento, Bolzano és Udine a legélhetőbb város Olaszországban - derült ki az IlSole24Ore gazdasági napilap hétfőn közölt felméréséből.

Az IlSole24Ore az egymás utáni 36. évben állította össze Olaszország legélhetőbb városainak listáját.

A napilap 134 paraméter szerint értékeli a városok lakosai mindennapjainak színvonalát, ami a munkavégzést, a szabadidőt, a környezeti feltételeket, a közlekedést, oktatást, egészségügyi szolgáltatásokat és számos más tényezőt illet.

Több mint száz várost állítottak sorba, és az első három helyre Trento, Bolzano és Udine került. A főváros Róma az összesítésben a 46. helyet szerezte meg, az utolsó pedig Reggio Calabria lett.

Milánó esetében a felmérés kiemelte, hogy az egymilliós nagyváros a 8. helyre ugrott, négy helyezést javítva a tavalyi évhez képest. Milánóban kiváló szintet mutat a foglalkoztatottság, a fogyasztás, az üzleti élet, a jólét, az oktatás és a kulturális kínálat. A város azonban az utolsó előtti helyen áll, ami a közbiztonságot illeti. Minden százezer lakosra hétezer bejelentett bűncselekmény jut. A milánói családok 35 százaléka úgy nyilatkozott, hogy nem érzi magát biztonságban a saját kerületében.

Giuseppe Sala polgármester szerint a felmérés nem nyújt pontos képet: Milánóban azért magas a bűncselekmények száma, mert az ott élők teszik a legtöbb bejelentést - mondta.

Milánóban jövő március elsejéig meghosszabbították a tavaly decemberben bevezetett vörös zónák fenntartását, A Dóm téren, a nagyobb vasútállomásokon, a sétáló utcákon kiemelt közbiztonsági intézkedésekkel igyekeznek kiszűrni a veszélyes elemeket, a lopások, rablások, rongálás és esetleges terrortámadások megelőzése érdekében.

A biztonsági készültség meghosszabbítását a többi között a február 6-án kezdődő Milánó-Cortina téli olimpiai játékokkal is indokolták.

(MTI)