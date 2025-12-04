Külföld :: 2025. december 4. 07:17 ::

A német "állampolgári jövedelemben" részesülők közel fele nem is keres munkát

A német állampolgári jövedelem (Bürgergeld) rendszerben részesülő munkaképes korúak többsége nem keres aktívan állást, és sokan panaszkodnak a munkaügyi központok elégtelen támogatására - derült ki a Bertelsmann Stiftung csütörtökön publikált felméréséből.

A tanulmány szerint a 25-50 év közötti, legalább egy éve állampolgári jövedelemben részesülő munkaképes személyek körében végzett reprezentatív felmérésben a válaszadók 57 százaléka az elmúlt négy hétben egyáltalán nem keresett aktívan munkát. Közel fele (43 százalék) még soha nem kapott konkrét állásajánlatot a munkaügyi központtól, 38 százalék pedig hiába várna továbbképzési vagy átképzési lehetőségre.

Az aktívan keresők közül is csak 2 százalék fordít heti legfeljebb 9 órát az álláskeresésre, és mindössze 6 százalékuk fordít hetente 20 óránál többet a célra.

"A munkaügyi központoknak új fókuszt kell meghatározniuk: kevesebb bürokrácia, több közvetítés, és valódi elhelyezés a megfelelő munkákba" - hangsúlyozta Roman Wink, a Bertelsmann Stiftung munkaerőpiaci szakértője.

Jelenleg mintegy 1,8 millió munkaképes korú, munkanélküli személy részesül állampolgári jövedelemben Németországban.

A kormánykoalíció már megállapodott az ellátórendszer reformjáról: a jövőben alapellátás néven futna a juttatás, szigorúbb együttműködési kötelezettségeket írna elő, és keményebb szankciókat vetne ki. A tervezetet Bärbel Bas szociáldemokrata munkaügyi miniszter már továbbította a tárcaközi egyeztetésre.

A felmérés a Bertelsmann Stiftung megbízásából készült, az Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung (IAW) és a SOKO Institut közreműködésével, 2025. április 15. és június 18. között.

(MTI)