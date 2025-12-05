Külföld, LMBTQP+ :: 2025. december 5. 14:45 ::

Írországot, Spanyolországot, Szlovéniát és Hollandiát is feláldozták Izrael "euro"víziós részvételéért

Az Európai Műsorsugárzók Uniója (EBU) megengedte Izraelnek, hogy elinduljon a 2026-os, bécsi Eurovíziós Dalfesztiválon. Válaszul Írország, Spanyolország, Szlovénia és Hollandia bejelentette, hogy bojkottálni fogják a versenyt.



Az idei fesztiválra Yuval Raphael személyében hírhedt aberrált helyett - eddigi ismereteink alapján - csak egy Hamász-túlélőt küldtek, ez csak a második helyre volt elég egy ausztriai buzi filippínó mögött (fotó: AP)

Az Európai Műsorszolgáltatók Szövetsége (EBU) csütörtöki közgyűlésén nem került sor szavazásra Izrael esetleges kizárásáról, noha több tagszervezet ezt sürgette a gázai háború miatt. Az EBU közleménye szerint a tagság „nagy többsége” úgy ítélte meg, hogy nincs szükség további szavazásra a részvételről. A holland és a spanyol közszolgálati műsorszolgáltató erre közölte, hogy nem vesz részt a műsorban, és nem közvetíti az eseményt, mivel az összeegyeztethetetlen lenne a szolgáltató értékeivel. Példájukat Szlovéna és Írország is követte.



A transzszerencsétlen Dana International és a deviánsbarát Netta bezzeg tudott győzni

Izrael elnöke, Jichák Hercog viszont üdvözölte az EBU döntését, a „szolidaritás, testvériség és együttműködés értékes gesztusának” nevezve azt, amely „szimbolizálja a győzelmet azok felett, akik el akarják hallgattatni Izraelt, és gyűlöletet terjesztenek” – írja a BBC. Spanyolország miniszterelnöke, Pedro Sánchez korábban azt vetette fel, hogy Izraelt ki kellene zárni a versenyből, arra hivatkozva, hogy Oroszországot az ukrajnai invázió miatt 2022-ben kizárták. Az EBU akkor azt közölte, hogy az orosz részvétel a verseny hírnevét veszélyeztetné.

Szlovénia nem akar népirtókkal egy színpadra állni

Szlovénia nem vesz részt a jövő évi Eurovíziós Dalfesztiválon, és nem is közvetíti a versenyt Izrael részvétele elleni tiltakozásul, a Gázai övezetben élő palesztinok emberi jogi helyzete miatt - jelentette be pénteken a szlovén közmédia vezetése.

Natalija Gorscak, a szlovén közszolgálati műsorszolgáltató (RTV Slovenija) igazgatótanácsának elnöke az Európai Műsorszolgáltatók Szövetségének (EBU) genfi közgyűlése után közölte: a tagság az EBU által kidolgozott forgatókönyv szerint folytatja a fesztivál előkészítését, amely Izrael részvételét is magában foglalja. A döntéshozatali eljárást "félrevezetőnek" nevezte, mivel az új szavazási irányelvek elfogadását ahhoz a feltételhez kötötték, hogy a tagok ne szavazhassanak Izrael részvételéről külön napirendi pontként. "A szavazás módja nagyon okosan volt megfogalmazva, és valószínűleg sokakat félrevezetett azok közül, akik szavazni szerettek volna erről" - idézte Gorscakot az RTV Slovenija.



Palesztinpárti tüntetők a 2024-es döntő helyszínénél Malmőben (fotó: AP)

Gorscak emlékeztetett arra is, hogy az EBU 2022-ben, Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja után, egy héten belül kizárta az orosz műsorszolgáltatót, Izrael esetében azonban nem hozott hasonló intézkedést. Hozzátette: megérti az izraeli közmédia helyzetét, amely kormányzati nyomás alá kerülhetne egy esetleges visszalépés esetén, de szerinte ez "csapdahelyzetet teremt", és minden résztvevőt foglyul ejtenek "Izrael kormányának politikai érdekei".

Ksenija Horvat, a televíziós csatorna vezetője úgy fogalmazott: az EBU lehetőséget kapott volna egy etikus és elvi állásfoglalásra, ám "nem volt képes élni vele". Mint mondta, Szlovénia "nem állhat egy színpadra egy olyan ország képviselőjével, amely népirtást követett el a palesztinok ellen Gázában".

Szlovénia ezzel Írország, Hollandia és Spanyolország mellett negyedik országként jelentette be bojkottját, amely a verseny televíziós közvetítésének elmaradását is jelenti. A döntés összhangban áll a ljubljanai kormány Izraellel szembeni korábbi bírálataival, valamint azzal, hogy tavaly tavasszal több európai országgal együtt Palesztinát független államként ismerte el.

(Magyar Hang - MTI)

