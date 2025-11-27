Külföld, LMBTQP+ :: 2025. november 27. 14:23 ::

Szlovénia kihagyja a 2026-os Eurovíziós Buzifesztivált, ha a népirtók részvételét is engedik

Izrael részvétele miatt Szlovénia egyelőre nem tervezi a részvételt a 2026-os bécsi Eurovíziós Dalfesztiválon, és a rendezvényt nem is közvetítené - derül ki az RTV Slovenija közszolgálati műsorszolgáltató jövő évi programtervezetéből.

Natalija Gorscak, az RTV Slovenija igazgatótanácsának elnöke elmondta: a döntés még változhat, mivel jövő csütörtökön az Európai Műsorszolgáltatók Szövetségének (EBU) közgyűlése szavaz arról, hogy Izrael részt vehet-e a versenyen.



"Ha jövő csütörtökön az a döntés születik, hogy Izrael nem vesz részt a zenei fesztiválon, akkor módosításokat javaslunk a program- és gyártási tervünkben, és természetesen indulunk" - fogalmazott Gorscak.

A szlovén közmédia korábban több európai műsorszolgáltatóval - köztük a spanyol, a holland és az ír televízióval - együtt fejezte ki aggodalmát Izrael szereplése miatt az EBU rendezvényein. A kifogások között szerepelt a gázai konfliktushoz kapcsolódó izraeli fellépés, valamint az idei verseny során tapasztalt, feltételezett szavazási szabálytalanságok.

Az RTV Slovenija már májusban levélben figyelmeztette az EBU végrehajtó testületét: amennyiben a szövetség nem tesz egyértelmű lépéseket az átláthatóság és az elszámoltathatóság megerősítésére, a jövőbeli eurovíziós eseményektől való visszalépést is kilátásba helyezi.

(MTI)

