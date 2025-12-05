Külföld, Háború :: 2025. december 5. 21:31 ::

Amerikai dominancia, stratégiai stabilitás Oroszországgal - íme Trumpék nemzetbiztonsági stratégiája

Az Egyesült Államok dominanciájának megerősítését tűzi ki célul a nyugati féltekén Washington új nemzetbiztonsági stratégiája, amelyben egyebek mellett azt állítják: az európai országok "a civilizációs megsemmisülés" kilátásával néznek szembe.

Az Egyesült Államok stratégiáját mindenek felett az motiválja, ami Amerika számára előnyös - áll a Fehér Ház által közzétett 33 oldalas dokumentumban , amely Donald Trump elnök januári hivatalba lépése óta az első hivatalos kinyilatkoztatása az ország nemzetbiztonsági stratégiájának. A Joe Biden által meghatározott elképzelés inkább a külföldi szövetségek újraélesztését tartotta szem előtt.



Kép: az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma

"A korábbi stratégiák nem voltak tekintettel az Egyesült Államok legfontosabb érdekeire, és más országok védelmének terhét az amerikai lakosság vállára helyezték. Vége azoknak az időknek, amikor az Egyesült Államok Atlaszként az egész világrendre felügyelt. Most már Amerika az első" - olvasható a szövegben.

Amerika egyik létfontosságú érdekének nevezték a stratégiában az ukrajnai háború lezárását annak érdekében, hogy "ismét megteremtsék a stratégiai stabilitást Oroszországgal".

Washington szerint az európai politikusoknak "irreális elvárásaik" vannak az ukrajnai békével kapcsolatban. Számos országban ingatag kisebbségi kormány van hatalmon, közülük többen lábbal tiporják a demokrácia alapelveit, hogy visszaszorítsák az ellenzéket. Az európaiak nagy többsége békére vágyik, de ez a törekvés a politikájukban alig tükröződik.

Az Egyesült Államok régi európai szövetségeseiről úgy vélték a dokumentumban, hogy nemcsak gazdasági, hanem egzisztenciális válsággal is szembe kell nézniük.

A gazdaság stagnálását Európában "a civilizációs megsemmisülés egyre valósabb és egyre határozottabb kilátása árnyékolja be" - állt a dokumentumban. Az Egyesült Államok szerint Európát gyengíti a bevándorlási politikája, a csökkenő születésszám, "a szólásszabadság cenzúrája, a politikai ellenvélemények elnyomása és a nemzeti identitások, illetve az önbizalom elvesztése".

"Ha a mai trendek folytatódnak, a kontinens 20 év múlva vagy még annál is rövidebb időn belül felismerhetetlenné válik. Ebből adódóan jelenleg messze nem egyértelmű, hogy az európai országok rendelkezni fognak elég erős gazdasággal és hadsereggel ahhoz, hogy megbízható szövetségesek maradjanak" - fogalmaztak az új amerikai nemzetbiztonsági stratégiában.

Hozzátették: "a patrióta európai pártok egyre bővülő befolyása nagy optimizmusra ad okot".

A stratégiai dokumentumban célként tűzik ki a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelmet és a migráció ellenőrzését a nyugati féltekén.

A Közel-Kelettel kapcsolatban az új elképzelés szerint fel kell hagyni "azzal a szerencsétlen kísérletezéssel, hogy kioktatják a térség országait, különösen a perzsa-öbölbeli monarchiákat a hagyományaikról és a kormányzásról. Trump elnök megerősítette az ottani kapcsolatokat, és a közel-keleti országokra gazdasági lehetőségekként tekint, az arab államokat egyre inkább "a partnerség, a barátság és a beruházások" lehetséges helyszíneinek tartja.

"Bátorítjuk és üdvözöljük a reformokat, amikor és ahol azok organikusan kialakulnak anélkül, hogy mi igyekeznénk őket előírni" - húzták alá a dokumentumban.

Washington arra törekszik, hogy "újra kiegyensúlyozza" az amerikai-kínai kapcsolatokat, továbbá ellenszegüljön Peking Tajvan irányában mutatott agresszív hozzáállásának. Ez utóbbi érdekében az Egyesült Államok azt szeretné, hogy térségbeli szövetségesei nagyobb erővel szálljanak szembe a kínai nyomással, és fordítsanak többet a saját védelmükre.

"Az amerikai hadsereg egymagában nem képes ezt megoldani, és nem is kell, hogy képes legyen rá. Szövetségeseinknek a kollektív védelem érdekében többet kell költeniük, és legfőképpen többet kell cselekedniük" - áll a washingtoni dokumentumban.

(MTI)