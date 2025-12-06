Külföld :: 2025. december 6. 07:26 ::

Nem terroristák már Kanada szerint sem a szíriai ex-al-kaidások

Kanada levette Szíriát a terrorizmust támogató országok listájáról - jelentette be pénteken az ottawai kormány.

A tájékoztatás szerint lekerült továbbá a terrorszervezetek listájáról a Bassár el-Aszad szíriai elnököt tavaly decemberben megbuktató lázadószövetséget vezető Levantei Felszabadítási Szervezet (Hajat Tahrír as-Sám, HTS) nevű iszlamista csoport is.

A közleményben Ottawa hangsúlyozta: a döntés összhangban van Kanada szövetségeseinek - köztük az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok - legutóbbi döntéseivel, és azokat az új szíriai kormány a régiós stabilitás és biztonság irányában mutatott erőfeszítéseit követően hozták meg.

(MTI)