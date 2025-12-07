Külföld, Kultúra :: 2025. december 7. 08:37 ::

Trump Stallonét is kitüntetette a "legérdemesebb kulturális ikonok" között

Sylvester Stallone, Gloria Gaynor és a Kiss rockegyüttes is megkapta a washingtoni Kennedy Center éves kitüntetését, amelyet Donald Trump amerikai elnök adott át fehér házi dolgozószobájában szombaton.

Az amerikai főváros kiemelt, szövetségi forrásokból gazdálkodó kulturális intézményének éves elismerését 48 éve ítélik oda a kultúrában kimagasló alkotóknak, amerikaiak mellett külföldi sztároknak.

Donald Trump a ceremónián úgy fogalmazott, hogy a 2025-ös díjazottak "talán minden időket tekintve a leginkább kiérdemelték az elismerést", kulturális ikonok, akiknek "munkássága és eredményei inspirálták, felemelték és egyesítették amerikaiak millióit".

Sylvester Stallone filmszínész, rendező, Gloria Gaynor énekes és a Kiss zenekar mellett a 2025-ös díjazottak között szerepel George Strait énekes és Michael Crawford filmszínész.

A Kennedy Center éves elismeréséhez (Kennedy Center Honors) kapcsolódó, az intézmény javára zajló adománygyűjtő kezdeményezés keretében 23 millió dollár (7,5 milliárd forint) folyt be, ami a legnagyobb összeg a kitüntetés 1978 óta tartó történetében, és több mint 10 millió dollárral (3,28 milliárd forinttal) haladja meg az előző évben felajánlott pénzmennyiséget.

Donald Trump korábban közölte, hogy a kulturális intézmény igazgatótanácsának elnökeként személyesen is részt vesz a Kennedy Center díjazottjainak kiválasztásában.

(MTI)