Külföld :: 2025. december 7. 13:58 ::

Hatalomátvételt jelentett be Beninben egy katonai csoport - a kormány szerint csak kísérlet volt

Benin fegyveres erőinek egy magát "újraalapításért felelős katonai bizottságnak" (CMR) nevező csoportja vasárnap hajnalban bejelentette, hogy átvette a hatalmat, de az ország kormánya pár órával később közölte, hogy a puccskísérletet meghiúsították. /Frissített, bővített hír./

A Reuters hírügynökségnek viszont Olushegun Adjadi Bakari külügyminiszter azt mondta, hogy a kormány a puccskísérlet ellenére ura a helyzetnek.

"Történt egy kísérlet, de ellenőrzés alatt tartjuk a helyzetet. Ez a hadsereg egy kis csoportja. A katonaság jelentős része lojális, és uralni fogjuk a helyzetet" - fogalmazott a politikus.

Alassane Seidou belügyminiszter néhány órával később közleményében jelentette be, hogy a nyugat-afrikai ország fegyveres erői meghiúsították a puccskísérletet. "Ezért a kormány arra kéri a lakosságot, hogy folytassák szokásos mindennapi életüket" - mondta.

Patrice Talon államfő mandátuma hivatalosan 2026 áprilisában jár le.

A francia nagykövetség a X-en arról számolt be, hogy lövéseket hallottak az elnöki rezidencia közeléből.

Az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozó, az elnökhöz közel álló források szerint Talon és családja biztonságban van, valamint a neki hű erők "visszaszerzik az irányítást". Ugyanezek a források hangsúlyozták: a lázadók "csak a televízióhoz fértek hozzá", a város és az ország "teljesen biztonságos".

A Reuters jelentése szerint az állami televízióban felolvasott katonai közlemény a "remény egy új korszakára" tett ígéretet, amelyben a "testvériség, igazságosság és munka" érvényesül. A katonák bejelentették az alkotmány felfüggesztését, minden állami intézmény feloszlatását és a pártpolitikai tevékenység betiltását további értesítésig.

(MTI)