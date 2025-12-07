Külföld :: 2025. december 7. 23:23 ::

Benini elnök: sikerült meghiúsítani a puccsot, a kormány ura a helyzetnek

A biztonsági erőknek sikerült meghiúsítani katonák egy csoportjának hatalomátvételét Beninben, a kormány teljességgel ura a helyzetnek - jelentette be vasárnap este Patrice Talon benini elnök az állami televízióban mondott beszédében.

A kormányhoz hű erők gyors mozgósítása tette lehetővé számunkra, hogy "megakadályozzuk ezeket a kalandorokat" - mondta Talon. "Ez az árulás nem marad megtorlatlanul" - szögezte le az elnök, akinek mandátuma hivatalosan 2026 áprilisában jár le.

Wilfried Leandre Houngbedji kormányszóvivő korábban azt közölte, hogy vasárnap délutánig 14 embert vettek őrizetbe a megkísérelt államcsínnyel összefüggésben.

A Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közössége (ECOWAS), amely a nap folyamán határozottan elítélte "a benini alkotmányt sértő katonai hatalomátvételi kísérletet", közölte, hogy haladéktalanul elrendelte gyorsreagálású erői egy részének Beninbe küldését.

Ehimen Ejodamen, a nigériai légierő szóvivője szerint a nigériai légierő csapást mért a puccsistákra Benin gazdasági fővárosában, Cotonou-ban. "A nigériai légierő Beninben műveleteket hajtott végre az ECOWAS és a regionális tartalékos erők protokolljaival összhangban" - idézte az AFP hírügynökség a szóvivőt, aki azonban nem pontosította, hogy milyen célpontokat támadtak meg.

A nigériai Makama hírportál szerint a nigériai légierő akkor támadta meg a puccsistákat, amikor azok páncélos járművekkel próbálták elhagyni Cotonou-t. A műveletet a tájékoztatás szerint a benini hatóságok tudtával és beleegyezésével hajtották végre.

Benin fegyveres erőinek egy magát "újraalapításért felelős katonai bizottságnak" (CMR) nevező csoportja vasárnap hajnalban jelentette be, hogy átvette a hatalmat az országban. Az ország legnagyobb városában, Cotonouban lövések is eldördültek. A Reuters korábbi jelentése szerint az állami televízióban felolvasott katonai közlemény a "remény egy új korszakára" tett ígéretet, amelyben a "testvériség, igazságosság és munka" érvényesül. A katonák bejelentették az alkotmány felfüggesztését, minden állami intézmény feloszlatását és a pártpolitikai tevékenység betiltását további értesítésig. A puccsisták televíziós nyilatkozatukban említést tettek az észak-benini biztonsági helyzet romlásáról, "amelyhez hozzájárul a elesett bajtársak megvetése és elhanyagolása". Az ország kormánya pár órával később közölte, hogy a puccskísérletet meghiúsították.

(MTI)