Külföld :: 2025. december 12. 13:49 ::

Egységes katonai hírszerző szolgálatot hoz létre a brit kormány

Egyesíti a fegyveres erők hírszerzési szolgálatait a brit kormány a külső fenyegetettségek hatékonyabb és gyorsabb felmérése érdekében. A londoni védelmi minisztérium pénteki tájékoztatása szerint új, egységes szervezet jön létre katonai hírszerzési szolgálatok (Military Intelligence Services, MIS) néven.

A tárca hangsúlyozza, hogy most első ízben ölti egyesített szerveződés formáját a védelmi hírszerzés összes eleme, beleértve a királyi haditengerészet, a szárazföldi hadsereg és a királyi légierő hírszerzési tevékenységét is.

A minisztérium szerint a reformot a Nagy-Britanniát érő fenyegetések eszkalációja indokolja: az országot egyre intenzívebb kibertámadások érik, műholdak működését zavarják, a globális hajózási útvonalakat fenyegetik, és álinformációkat terjesztenek ellenséges erők.

Ezek az akciók egyre inkább éreztetik hatásukat a mindennapi életvitelben is, emelik például az élelmiszerárakat, növelik a gazdasági bizonytalanságot, emellett az energiaellátási biztonságot, és az országos infrastruktúra-hálózatot is fenyegetik - áll a brit védelmi minisztérium pénteki helyzetértékelésében.

A tárca közölte, hogy az ellenállóképesség erősítése érdekében a kormány új katonai hírszerzési elhárító szolgálatot (Defence Counter-Intelligence Unit, DCIU) is létrehoz.

A tájékoztatás szerint az utóbbi egy évben egyedül a védelmi minisztériummal szembeni ellenséges hírszerzési aktivitás több mint 50 százalékkal nőtt.

Az új, egyesített katonai hírszerzési struktúra a kiber- és egyéb különleges műveletek parancsnokságának (Cyber and Specialist Operations Command) vezénylési hatáskörébe tartozik, és lehetővé teszi a szárazföldi, tengeri, légi, valamint a világűrbeli és a kibertérben zajló események adatainak valós idejű feldolgozását - fogalmaz a brit védelmi minisztérium pénteki tájékoztatása.

Rövid időn belül ez a harmadik bejelentés brit részről a külső fenyegetettségekkel szembeni fellépés erőteljes fokozásáról.

A védelmi minisztérium a hét elején közölte, hogy az Atlanti-óceán északi vizei alatti infrastruktúra védelmére alkalmas új, élenjáró technológiákkal szereli fel a haditengerészet hajóit.

Az Atlanti Bástya nevű, elsősorban a brit haditengerészet tengeralattjáró-elhárítási kapacitásainak új technológiai alapokra helyezését célzó program során integrált digitális védelmi és célkövető hálózat jön létre mesterséges intelligencia által vezérelt akusztikus észlelési technológia alkalmazásával.

A londoni védelmi tárca a múlt héten azt is bejelentette, hogy közös járőrözést kezd a brit és a norvég haditengerészet a tengerfelszín alatti kommunikációs és elektromos kábelek, valamint a földgázvezetékek megvédésére az orosz tengeralattjáróktól.

(MTI)