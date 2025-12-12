Külföld :: 2025. december 12. 17:17 ::

Mégsem tiltják be teljesen az új benzines autók forgalmazását az EU-ban

Lekerült a napirendről a teljes tiltás, 2035-től az újonnan forgalomba kerülő autóknál nem 100 százalékkal, hanem 90 százalékkal kell csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátást – írja a Bild nyomán a Telex. A német lap információi szerint Ursula von der Leyen és Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője az utóbbi napokban tárgyalt személyesen arról az uniós tervről, ami eredetileg 2035-től teljesen betiltotta volna az új benzines és dízelautók értékesítését.



Ez volt az eredeti terv (illusztráció: dpa)

„Ezzel a belső égésű motorok technológiai tilalma lekerül a napirendről. Minden jelenleg Németországban gyártott belső égésű motor gyártása és értékesítése továbbra is folytatódhat” – nyilatkozta Weber a Bildnek. A lap szerint a tárgyalásokon arról is megegyeztek a felek, hogy 2040-től se lépjen életbe teljes körű tiltás.

A német ARD információi szerint viszont az így megmaradó többlet szén-dioxid-kibocsátást más módon kell kompenzálni, például nem szénnel, hanem elektromossággal vagy hidrogénnel előállított, zöld acél felhasználásával.

A Bild szerint a megállapodást több politikus kiállása is segítette. Friedrich Merz német kancellár pár napja levélben kérte az Európai Bizottságot, hogy változtasson a belső égésű motorok kivezetésének szabályain. Azt javasolta, hogy a tisztán elektromos autók mellett továbbra is lehessen olyan modelleket is gyártani és forgalmazni, amikben akkumulátoros és hagyományos motor is van.

Ezenfelül Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Donald Tusk lengyel miniszterelnök szintén levélben kérte a bizottságot, hogy módosítsák a belső égésű motorok kivezetésének szigorú tervét. Weber szerint a mostani megállapodással teljesítik az EU-s tagországok az ígéretüket, továbbra is kitartanak a klímacélok mellett, de technológiailag semlegesek maradnak, ami fontos az autóiparnak, és több tízezer munkahelyet véd.

Oliver Zipse, a BMW vezérigazgatója a döntésről azt mondta a Bildnek, hogy a megállapodás egy erős jelzés és fontos első lépés egy olyan uniós szén-dioxid-szabályozás felé, ami figyelembe veszi a piaci realitásokat, és védi a munkahelyeket és a versenyképességet.

2022-ben fogadták el az uniós tagországok azt a javaslatot, miszerint 2035-re betiltják a fosszilis üzemanyaggal hajtott új gépjárművek forgalmazását. A javaslat ellen már ekkor több tagállam – köztük Olaszország – tiltakozott.