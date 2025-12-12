Külföld :: 2025. december 12. 22:35 ::

Elárverezik a svéd autóipari cég, a Holmbergs Safety Systems romániai gyárát

Elárverezik a svéd autóipari és biztonságtechnikai cég, a Holmbergs Safety Systems romániai gyárát - írja az economedia.ro a felszámoló, a CITR közleménye alapján.

Az északkelet-romániai Pascaniban található 14 ezer négyzetméteres üzem szerelőcsarnokokból, raktárakból és egy irodaépületből áll. A kikiáltási ár 2,49 millió euró (hozzávetőleg 950 millió forint).

A 2007-ben átadott gyár a Te-Rox Prod nevű román cég tulajdonában volt, a Holmbergs Safety Systems 2020-ban vásárolta meg. Az üzemben biztonsági öveket, gyereküléseket és üléshuzatokat gyártottak.

A felvásárlás évében az vállalatnak 550 alkalmazottja volt, és 70,785 millió lej (hozzávetőleg 5,3 milliárd forint) árbevétel mellett 3,827 millió lej (hozzávetőleg 287 millió forint) adózott eredményt ért el. 2024-re a dolgozók száma 370 alá csökkent, az árbevétel pedig 34,166 millió lejre (hozzávetőleg 2,6 milliárd forint), és a cég 4,930 millió lejes (hozzávetőleg 370 millió forint) veszteséggel zárta az évet, miközben az adósságállománya 10,797 millió lejre (hozzávetőleg 810 millió forint) emelkedett.

A svéd tulajdonos az idei év elején kezdeményezte a csődvédelmi eljárás megindítását, majd, lemondva a cég átszervezéséről, júniusban csődöt jelentett. Korábban a Holmbergs Safety Systems a megugrott energiaárakkal, szállítási- és bérköltségekkel indokolta a romániai leányvállalat pénzügyi problémáit. A CITR felszámolási jelentése szerint a csődhöz nagyban hozzájárult, hogy a vállalat egyik legnagyobb, franciaországi ügyfele fizetésképtelenné vált.

Az 1938-ban alapított Holmbergs Safety Systemsnek Svédországban, az Amerikai Egyesült Államokban és Kínában vannak még gyárai.

(MTI)