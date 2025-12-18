Külföld :: 2025. december 18. 08:18 ::

Egy milliárdos zsidó veszi át a NASA vezetését

Az Egyesült Államok Szenátusa 67:30 arányban megszavazta Jared Isaacman milliárdos vállalkozó és magánűrhajós kinevezését a NASA, a nemzeti repülési és űrkutatási hivatal élére, véget vetve ezzel a hónapok óta tartó bizonytalanságnak az űrügynökség vezetésében.

Isaacman az elmúlt években két magánűrrepülésen vett részt: 2021-ben három napig keringett a Föld körül, 2024 szeptemberében pedig a Polaris Dawn misszióval mintegy 1400 kilométeres magasságot értek el, és rövid űrsétát is végrehajtottak.

A Trump-kormányzat hatékonysági programja keretében a Fehér Ház 20 százalékkal csökkentette a NASA létszámát, és a 2026-os költségvetést mintegy 25 százalékkal vágná vissza a szokásos, körülbelül 25 milliárd dollárról a Reuters értesülése szerint. Isaacman nagyobb hangsúlyt helyezne a Mars-missziókra, valamint a magánszektor - elsősorban a SpaceX - bevonására a költségek csökkentése érdekében.

Isaacman a NASA 15. vezetője lesz a mintegy 14 ezer fős ügynökség élén.

Trump és a NASA célja az Artemis-programban az amerikai űrhajósok visszajuttatása a Holdra: 2026-ban egy négytagú legénység Hold körüli repülése, 2027-ben pedig - több mint fél évszázad után - újabb Holdra szállás szerepel a tervekben. Hosszabb távon a Hold körüli Gateway űrállomás kiépítése szolgálná a Mars felé vezető küldetéseket.

