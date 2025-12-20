Külföld :: 2025. december 20. 07:29 ::

Iránban kivégeztek egy Izraelnek kémkedő férfit

Iránban szombaton kivégeztek egy férfit, akit azzal vádoltak, hogy Izrael javára kémkedett, valamint kapcsolatokat tartott fenn iráni ellenzéki szervezetekkel - jelentette a síita állam igazságügyi tárcájához közel álló Mízán hírügynökség.

Az Iran Human Rights (IHR) nevű, oslói székhelyű emberi jogi szervezet az X-en azt közölte, hogy értesülései szerint az ügyben egy Agil Kesavarz nevű 27 éves férfit ítéltek halálra, akiből a halálos ítélet ürügyéül szolgáló vallomást kínzásokkal csikarták ki.

Iránban 2025-ben nőtt az Izrael javára történő kémkedésért kivégzettek száma. Az országban emellett több mint 20 ezer embert vettek őrizetbe a hatóságok az Irán és Izrael között júniusban kirobbant, 12 napon át tartó fegyveres konfliktus idején.

(MTI)