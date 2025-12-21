Külföld :: 2025. december 21. 18:09 ::

A briteken élősködő zsidók többsége nem érzi magát biztonságban, el is hagynák az országot

A vasárnap ismertetett legfrissebb vizsgálat szerint a brit zsidók többsége a mind erőteljesebb antiszemitizmus miatt már nem érzi magát biztonságban Nagy-Britanniában és fontolgatja, hogy elhagyja az országot.

Az Antiszemitizmus Elleni Kampány (Campaign Against Antisemitism) nevű szervezet a 300 ezres brit zsidóság 4490 tagjának bevonásával elvégzett, reprezentatív felmérésben kimutatta, hogy a zsidó lakosság 51,1 százaléka szerint a zsidóknak "nincs hosszú távú jövőjük" Nagy-Britanniában.



Szörnyű lehet szegény zsidóknak ilyen miniszterelnökkel

A válaszadók 44,6 százaléka úgy érzi, hogy a zsidókat nem látják szívesen Nagy-Britanniában (nyugalom, máshol sem - a szerk.), 60,5 százalékuk pedig úgy nyilatkozott, hogy az elmúlt két évben foglalkozott a távozás gondolatával.

A felmérésbe bevont brit zsidók 59,3 százaléka mondta azt, hogy az antiszemita megnyilvánulások miatt közterületen igyekszik kerülni a zsidó mivoltára utaló jelképek - például kipa vagy Dávid-csillagot ábrázoló nyaklánc - viselését.

A vizsgálat résztvevőinek 97,6 százaléka érzékeli úgy, hogy 2023 októbere óta erősödött az antiszemitizmus Nagy-Britanniában.

A Gázai övezetet irányító Hamász 2023. október 7-én Izrael déli térségeiben példátlan támadást hajtott végre, amelyben 1200 ember meghalt, több mint háromezren megsérültek, és a szervezet fegyveresei Gázába hurcoltak 251 túszt, akik közül sokan szintén meghaltak.

Izrael ezután kiterjedt hadműveleteket kezdett Gázában azzal a meghirdetett céllal, hogy felszámolja a Hamász politikai és katonai szervezetét. A Hamász-kormányzat bejelentései szerint a hadműveletekben több mint 70 ezer palesztin vesztette életét.

A munkáspárti brit kormány rendszeresen és éles hangon bírálja Izraelt, humanitárius válság szándékos előidézésével vádolva az izraeli kormányt.

Keir Starmer brit miniszterelnök szeptember végén bejelentette, hogy London hivatalosan elismeri a palesztin államiságot. Starmer a döntés indoklásában úgy fogalmazott: elérkezett a palesztin államiság elismerésének pillanata, mivel a Gázai övezetben "mesterségesen előidézett humanitárius válság minden korábbinál nagyobb mértékben elmélyült".

A Campaign Against Antisemitism vasárnap ismertetett felmérésében a résztvevők 81,4 százaléka viszont úgy vélekedett, hogy a kormányzó brit Munkáspárt "túlzottan toleráns" az antiszemitizmussal szemben.

A válaszadók 92,5 százaléka szerint a Labour-kormány túl keveset, vagy éppen semmit nem tesz a brit zsidóság megvédéséért, 77,1 százalék pedig nem bízik abban, hogy ha feljelentést tesz antiszemita indíttatású bűncselekmény miatt, a hatóságok büntetőeljárást indítanak, még akkor sem, ha ehhez elégséges bizonyítékuk van.

A kötelező ajvék ellenére a valóság egyébként az, hogy a brit miniszterelnök felesége, Victoria Alexander is zsidó, és két közös gyermeküket is zsidónak nevelik. Starmernek a feleségén keresztül vannak Tel-Avivban élő rokonai is. A politikus a feleségével pedig gyakran jár zsinagógába.

(MTI nyomán)