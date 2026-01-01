Külföld, Videók :: 2026. január 1. 09:24 ::

Templom vált lángok martalékává Amszterdamban

Nem sokkal szilveszter éjfél után kapott lángra az amszterdami Vondelkerk templom. A szakrális épület tornya még az éjszaka folyamán összeomlott, a holland tűzoltóság pedig arra számít, hogy az egész templom össze fog dőlni – derül ki a holland RTL beszámolójából.



Fotó: ANP

A híroldal szerint a tűz körülbelül 0:50-kor keletkezett a templomban. A tűzoltók továbbra is dolgoznak az oltáson, a szóvivő szerint „mindent megtesznek azért, hogy megmentsék, ami még megmenthető”, ám a torony mellett a templom középső részének egy része is beomlott. Sérültekről eddig nincs információ, a biztonsági régió szóvivője szerint egyelőre mindenesetre nem érkezett ilyen bejelentés.

Azt írták, hogy a tűz miatt több tucat lakóházat kellett kiüríteni a környéken, ami elsősorban elővigyázatosságból történt. A lakók egyelőre nem is térhetnek vissza otthonaikba.

Rendkívül súlyos és szörnyű tűzről van szó ebben a műemléki templomban - mondta a tűz helyszínén Femke Halsema amszterdami polgármester, aki szerint az első és legfontosabb a közvetlen környéken élők biztonsága és otthonaiknak védelme.

A tűz oka egyelőre nem ismert.

Egy ideje már nem éppen templomként működött

Az NL-Alert üzenetekben arra kérték az embereket, hogy maradjanak távol a füsttől, zárják be ablakaikat és ajtóikat, valamint kapcsolják ki a szellőztetőrendszereket.

A Vondelkerk 1872-ben épült, és több mint egy évszázadon át római katolikus templomként működött. Az elmúlt évtizedekben rendezvényhelyszínként és kisebb vállalkozások otthonaként szolgált.

(24 - Mandiner nyomán)