Nem sokkal szilveszter éjfél után kapott lángra az amszterdami Vondelkerk templom. A szakrális épület tornya még az éjszaka folyamán összeomlott, a holland tűzoltóság pedig arra számít, hogy az egész templom össze fog dőlni – derül ki a holland RTL beszámolójából.
A híroldal szerint a tűz körülbelül 0:50-kor keletkezett a templomban. A tűzoltók továbbra is dolgoznak az oltáson, a szóvivő szerint „mindent megtesznek azért, hogy megmentsék, ami még megmenthető”, ám a torony mellett a templom középső részének egy része is beomlott. Sérültekről eddig nincs információ, a biztonsági régió szóvivője szerint egyelőre mindenesetre nem érkezett ilyen bejelentés.
Azt írták, hogy a tűz miatt több tucat lakóházat kellett kiüríteni a környéken, ami elsősorban elővigyázatosságból történt. A lakók egyelőre nem is térhetnek vissza otthonaikba.
🔥 Flames erupted at the top of #Vondelkerk in #Amsterdam, engulfing the historic #church’s upper section. Firefighters rushed to the scene as smoke billowed over the iconic landmark, sparking concern over the building’s centuries-old architecture. Investigations are underway. pic.twitter.com/njcsSx9A7X— Rizwan Shah (@rizwan_media) January 1, 2026
Rendkívül súlyos és szörnyű tűzről van szó ebben a műemléki templomban - mondta a tűz helyszínén Femke Halsema amszterdami polgármester, aki szerint az első és legfontosabb a közvetlen környéken élők biztonsága és otthonaiknak védelme.
A tűz oka egyelőre nem ismert.
Egy ideje már nem éppen templomként működött
Az NL-Alert üzenetekben arra kérték az embereket, hogy maradjanak távol a füsttől, zárják be ablakaikat és ajtóikat, valamint kapcsolják ki a szellőztetőrendszereket.
A Vondelkerk 1872-ben épült, és több mint egy évszázadon át római katolikus templomként működött. Az elmúlt évtizedekben rendezvényhelyszínként és kisebb vállalkozások otthonaként szolgált.
(24 - Mandiner nyomán)