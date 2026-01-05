Külföld :: 2026. január 5. 19:00 ::

Ártatlannak és "tisztességes embernek" vallotta magát Maduro a New York-i bíróságon

A hatalmától megfosztott venezuelai elnök valamennyi ellene felhozott vádpontban ártatlannak vallotta magát a New York-i bíróságon.



Fotó: XNY / Star Max / Getty Images

„Ártatlan vagyok. Nem vagyok bűnös. Tisztességes ember vagyok” – mondta Maduro a bíróságon az ortodox zsidó Alvin Hellerstein szövetségi bírónak hétfő délután.



Bilincsbe verve szállították Madurót a New York-i bíróságra (fotó: AFP)

A helyszíni tudósítások szerint Maduro a teremben elmondta, hogy el fogja olvasni a 25 oldalas vádirat teljes szövegét, de a dokumentumot még nem látta, és eddig csak részben egyeztetett róla ügyvédeivel.





In a few hours, he is expected to be charged with narco-terrorism, conspiracy, and illegal arms trafficking.



A serious list — it could mean a life sentence. ⚡⚡ BREAKING: Maduro has been brought under heavy security to a federal court in New YorkIn a few hours, he is expected to be charged with narco-terrorism, conspiracy, and illegal arms trafficking.A serious list — it could mean a life sentence. pic.twitter.com/RRbFqTKbDp January 5, 2026

Maduro ellen még 2020-ban emeltek vádat New Yorkban: ezzel kapcsolatban Marco Rubio amerikai külügyminiszter korábban azt hangsúlyozta, hogy amikor szombaton a feleségével együtt az amerikaiak elrabolták hazájából az elnököt, az a törvény betartatását („law enforcement”) célzó akció volt.

ROAD TO JUSTICE: Federal agents escort Nicolás Maduro to a New York City courthouse for his arraignment on narco-terrorism charges after being captured by the U.S. in Venezuela. pic.twitter.com/oqIurfz8Bl January 5, 2026

Az elnökkel szemben négy vádpontot fogalmaztak meg: narkó-terrorista összeesküvéssel, kokainimportra irányuló összeesküvéssel, gépfegyverek és robbanóeszközök birtoklásával, valamint ezek birtoklására irányuló összeesküvéssel vádolják. A vádirat szerint Nicolás Maduro és más venezuelai vezetők több mint 25 éven át visszaéltek a közbizalmi pozícióikkal, és azzal, hogy tonnaszámra csempésztek kokaint az Egyesült Államokba, illegitimmé vált a hatalmuk.

🚨 BREAKING: Maduro tells judge 'I am innocent, I am not guilty,' in court appearance on narco-trafficking charges pic.twitter.com/Pk2NnF2IdJ January 5, 2026

A dokumentum szerint Maduro és szövetségesei „rendészeti védelmet és logisztikai támogatást nyújtottak” jelentős kábítószer-csempész szervezeteknek, például a Sinaloa-kartellnek és a Tren de Aragua nevű bűnszervezetnek.

Az elnök felesége, Cilia Flores , akit szintén kábítószer-kereskedelemmel vádolnak, férjéhez hasonlóan ártatlannak vallotta magát. „Teljesen ártatlan vagyok” – mondta hétfőn a bíróságon.

A Maduro házaspár ügyvédei közölték, hogy ügyfeleik egyelőre nem kérnek óvadékot, a kérelmet egy későbbi időpontban kívánják benyújtani.