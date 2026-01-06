Külföld :: 2026. január 6. 08:06 ::

Ismert strici és emberrabló a svájci bár tulajdonosa, ahol több mint 40 ember halt meg

Több mint száz ember döntött úgy, hogy a svájci luxus síparadicsomban található Le Constellation bár épületében várja az új évet. A szórakozásnak induló este azonban tragédiába fulladt, amikor tűz ütött ki az épületben, több szemtanú is azt mondta, hogy még mielőtt felcsaptak volna a lángok, hallottak egy robbanást.

A füstöt először hajnali fél kettőkor észlelték a Crans-Montana belvárosában lévő szórakozóhelyen – közölte Frédéric Gisler, a valais-i kantonális rendőrség parancsnoka a csütörtök délelőtti sajtótájékoztatón. Egy harmadik fél hívta a hatóságokat. Mint azóta tudjuk, 47 ember halt meg a balesetben, közel 120-an pedig súlyosan megsérültek. A halálos áldozatok között kiskorúak is vannak, akik közül néhányat már azonosítottak is a hatóságok, azonban az összes holttesttel csak hetek múlva tudnak végezni.

A túlélők beszámolói szerint pezsgősüvegekre szerelt tűzijáték és csillagszórók okozhatták a fatális balesetet. Egy férfi több felvételt is készített a baj bekövetkezte előtti pillanatokról, amelyeken jól látható, hogy valóban ezek az eszközök lobbantották lángra a bár mennyezetét.



The corrugated acoustic foam on the ceiling caught fire accidentally.

In Switzerland, and Austria almost almost all the places are like this, with zero escape routes; often there aren't even windows, and there aren't… This is the moment the fire started at midnight 31st DecemberThe corrugated acoustic foam on the ceiling caught fire accidentally.In Switzerland, and Austria almost almost all the places are like this, with zero escape routes; often there aren't even windows, and there aren't… pic.twitter.com/71yctrzOGA January 2, 2026

Axel Clavier, egy 16 éves párizsi fiú a helyszínen volt, amikor kitört a tűz. Az Associated Pressnek elmondta, hogy nem látta a tűz kezdetét, de emlékszik rá, ahogy pincérnők érkeztek csillagszórókkal díszített pezsgősüvegekkel, majd „teljes káosz” tört ki.

– Egy asztal mögé bújva próbáltunk lélegezni, majd felszaladtam az emeletre, és egy asztallal betörtem az ablakot, hogy kiszabadulhassunk – mesélte a fiú, akinek egy barátja meghalt, további két-három ismerőse eltűnt.

Egy fiatal lány is a bárban töltötte a szilveszter estét barátaival, a robbanáskor annyira bepánikolt, hogy azonnal felhívta édesapját telefonon. Mint később bebizonyosodott, ha ezt nem teszi, a halálos áldozatok száma feltehetően tízzel megnőtt volna. Apja ugyanis saját életét is kockáztatva sietett gyermeke és barátai segítségére, és puszta kézzel mentette ki őket a lángoló épületből.

– Csupasz kézzel húztam ki a gyerekeket egymás után. Életben voltak, de megsérültek, sokan közülük súlyosan – fogalmazott az 55 éves édesapa, aki maga is kórházi ellátásra szorult, most is ápolják. Paolo Campolo rengeteg füstöt lélegzett be, emiatt szorult ellátásra. Felidézte, a tíz fiatal, akiket megmentett, csak néhány volt azok közül, akiket még megpróbált. Arról beszélt, rengetegen feküdtek a földön, mindenütt testek voltak, elmondása szerint többségük eszméletlen.

Újév másnapján szólalt meg először a médiának Jacques Moretti, a Crans-Montana-i Le Constellation bár egyik tulajdonosa, aki a tragédia után „nem érezte jól magát”, ezért hosszabb interjút nem adott. Elmondása szerint a bárt tíz év alatt háromszor ellenőrizték, és „minden az előírásoknak megfelelően zajlott”. A hatóságok ugyanakkor éves ellenőrzést írnak elő, a két tulajdonost kihallgatták, miközben a felelősségük az ügyben egyelőre nem tisztázott. Kiderült, felesége, Jessica Moretti a helyszínen volt a tragédiakor, meg is égette a karját a tűzben.

Nem sokkal később a rendőrség és a kanton főügyésze egy közleményben jelentette be, hogy „a Valais kantonban, Crans-Montana alpesi üdülőhelyen működő Le Constellation bár üzletvezetői ellen gondatlanságból elkövetett emberölés, testi sértés és tűzokozás miatt indult hivatalos vizsgálat”. Az eljárás eredménye vádemelés lehet a felelősök ellen.

Kicsoda Jacques Moretti?

A luxus síparadicsomban található Le Constellation bár tulajdonosa feleségével együtt Korzika szigetéről származik. Bonaparte Napóleon után szabadon, tehát szinte kódolva lehetett génjeiben, hogy sokra vigye, aztán egy hatalmasat bukjon. Akár többször is. Annak ellenére, hogy közkedveltek és közismertek a svájci vendéglátóiparban, Moretti múltja lobogtat egy vörös zászlót a családja neve mellett, a férfinak ugyanis van vaj a füle mögött, méghozzá jócskán.

https://t.co/utJ88hs8ep pic.twitter.com/coSCrEM9Mp Tout pointe vers Jacques & Jessica Moretti, toutefois après 10 ans d’exploitation dans un pays ultra-réglementé comme la #Suisse , il est difficile d’imaginer que les autorités locales n’aient aucune part de responsabilité – que ce soit par laxisme ou complaisance. #Crans_Montana January 3, 2026

Már az is rendkívül érdekes, hogy egy ennyire sikeres üzletemberről szinte semmilyen információ nem áll a rendelkezésünkre, a családi hátterét vagy akár tanulmányait illetően. Feleségéről, Jessicáról találni kizárólag némi információt, aki közel húsz évvel fiatalabb nála. A nő a Francia Riviérán született és nőtt fel, később az Egyesült Királyságban tanult. Nem tudni, hol és mikor találkoztak, ahogy azt sem, mikor házasodtak össze. Az viszont biztos, hogy amikor 2015-ben megérkeztek Svájcba, már férj és feleség voltak – ugyanazon évben nyitották meg a Le Constellation bárt is Cras Montanaban.





Jacques Moretti, according to French reports notorious for exploiting prostitution



He has apparently been jailed for fraud, kidnapping, and unlawful detention



His wife Jessica, co-director of Le Constellation Let’s put a face to the owners of the hellish venue in Crans-MontanaJacques Moretti, according to French reports notorious for exploiting prostitutionHe has apparently been jailed for fraud, kidnapping, and unlawful detentionHis wife Jessica, co-director of Le Constellation pic.twitter.com/T8AvJV6bGN January 3, 2026

Moretti jelenleg a hatvanas éveit tapossa, francia állampolgár, aki világ életében vendéglátással és üzlettel foglalkozott. Még a 2000-es évek elején vágott bele igazán karrierje építésébe, amikor egy népszerű korzikai kikötővárosban megnyitotta bárját, ami a Bonifacio névre hallgatott.

A szervezett bűnözés helytartója volt

Több végen égette a gyertyát Jacques Moretti a kétezres években. Gondja volt rá, hogy üzlete szépen gyarapodjon, minél nagyobb vagyonra és hírnévre tegyen szert, és ezért hajlandó volt tisztességtelen iránya is elmenni. A korzikai bár üzemeltetése mellett nem unatkozott, a Le Parisien lap írása szerint a férfi egyáltalán nem ismeretlen a francia igazságszolgáltatásban. Húsz évvel ezelőtt ugyanis rengeteg munkát adott a hatóságoknak, mi több, börtönben is ült.

2005-ben kapták el, miután részt vett egy emberrablási összeesküvésben. Vádat emeltek ellene, majd be is börtönözték a franciaországi Savoie-ban. Arról nincsenek pontos információk, hogy mennyi időt töltött rács mögött, viszont az biztos, hogy 2015-ben került vissza az üzleti térképre, amikor Svájcba költözött feleségével.

A férfi bűnügyi nyilvántartásából kiderült, lányokat is futtatott, sőt, ismert stricinek számított, ami emberrablási ügyekor súlyosbító tényezőnek számított. A további vizsgálódások számos csalásra és egyéb erőszakos cselekedetére világított rá, amelyek szintén nem javítottak a helyzetén. Szabadulását követően a francia rendőrség arról számolt be, hogy Moretti megjavult, az aktuális nyomozati adatok szerint pedig már semmi köze a szervezett bűnözéshez, minden korábbi kapcsolatát megszakította.

A Cras Montana-i tragédia után kihallgatták őt és feleségét is, a rendőrség elmondása szerint pedig rendkívül együttműködők voltak. A hatóságok gondatlan gyújtogatással és gondatlan emberöléssel vádolhatják őket, amennyiben a bizonyítékok alátámasztják ezeket a vádakat. A nyomozás ideje alatt szabadon utazhatnak, nem tartják őrizetben őket, azonban nem árt felkészülniük arra az eshetőségre, hogy felelősségre vonják őket – akár rács mögé is kerülhetnek.

A történelem ismétli önmagát



Szinte pontosan tíz evvel ezelőtt, 2016 augusztusában történt egy fatális tragédia a franciaországi Rouenben. A Cuba Libre nevű szórakozóhelyen 14 ember halt meg csillagszórók okozta tűzvészben. Csak úgy, mint a svájci síparadicsomban, a szórakozóhelyen is egy ártatlan csillagszóró lobbantotta lángra a mennyezetet, amely hatalmas tűzzé nőtte ki magát másodpercek alatt.

Akadt a halálos áldozatok között egy 20 éves lány is, akinek édesapja már a felelősségre vonást követően úgy érezte, a tulajdonosok nem kaptak megfelelő mértékű büntetést. A férfi elmondta, ő elvesztette a gyermekét, míg „a tulajok néhány év börtönnel megúszták”.

A Cuba Libre tulajdonosát és menedzsereit öt év börtönbüntetésre ítélték 2019 októberében, kettőt közülük pedig végül felfüggesztettek.

(Index nyomán)