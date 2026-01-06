Külföld :: 2026. január 6. 20:50 ::

Terrorizmussal vádolja az Egyesült Államokat a venezuelai főügyész

A caracasi amerikai katonai támadás és Nicolás Maduro elnök elhurcolása miatt terrorizmussal vádolta meg kedden az Egyesült Államokat Tarek William Saab venezuelai főügyész.

"A hadművelet, amelyet hadüzenet, illetve az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozata nélkül hajtottak végre, egy terrorista jellegű illegális fegyveres agresszió jegyeit viseli magán" - mondta a főügyész. Hozzátette, hogy Maduro elnöknek és feleségének, Cilia Floresnek az Egyesült Államok általi őrizetbe vétele és elhurcolása az emberrablás tényállását is kimeríti.

A 63 éves venezuelai elnököt, akit feleségével együtt vettek őrizetbe és szállítottak el szombaton Caracasból az Egyesült Államokba, egyebek mellett drogterrorizmussal, kokaincsempészetre való összeesküvéssel, gépfegyverek és robbanóeszközök birtoklásával vádolják. Maduro és felesége is ártatlannak vallotta magát a New York-i szövetségi bíróságon hétfőn megtartott első meghallgatásukon.

Saab felszólította az illetékes amerikai bírót, hogy állapítsa meg: az Egyesült Államoknak nincs joghatósága Maduro ügyében, és ismerje el elnöki mentességét. Emellett követelte az államfő és hitvese haladéktalan szabadon engedését.

A főügyész elmondta, hogy Venezuelában három ügyész fogja vizsgálni az amerikai hadműveletben történt haláleseteket.

A caracasi vezetéssel szövetséges Kuba kedden közzétette annak a 32 kubai katonának a nevét, aki az amerikai katonai műveletben életét vesztette Caracasban, nem sokkal azután, hogy a venezuelai hadsereg közzétette annak a 23 saját katonájának a nevét, aki szintén meghalt a műveletben.

A Cubadebate kubai hírportál szerint a 32-ből 21-en a belügyminisztérium tagjai voltak, köztük három magas rangú tiszt (két ezredes és egy alezredes), a többi pedig a Forradalmi Fegyveres Erők (a hadsereg) tagja volt.

Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter korábbi közlése szerint a katonai művelet néhány óráig tartott, és csaknem 200 katona és 150 repülőeszköz vett benne részt.

(MTI)