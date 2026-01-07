Egy buszsofőr a katonai sorkötelezettségük ellen tüntető ultraortodoxok közé hajtott, és halálra gázolt egy fiatalt, valamint megsebesített három másikat Jeruzsálemben kedd este.
A gázolót a helyszínen őrizetbe vették, további kihallgatásra a rendőrőrsre vitték, bűnügyi nyomozást indítanak ellene. A 12-es kereskedelmi tévécsatorna szerint a sofőr a rendőrségen azt mondta, hogy a tüntetők elől próbált elmenekülni, akik elállták az útját. Az izraeli mentőszolgálat szerint a halálos áldozat 18 év körüli volt.
🔴 Jerusalem: One ultra-Orthodox Israeli was killed and three others wounded after a bus ran over demonstrators during a mass Haredi protest against conscripting yeshiva students into the Israeli military, according to Haaretz.— Drop Site (@DropSiteNews) January 6, 2026
➤ An estimated 15,000 people were protesting.… pic.twitter.com/gvPS0CgMTx
Meir Porus, az askenázi ultraortodox párt politikusa elítélte a történteket, és "az ultraortodox közösség elleni erőszak és uszítás" megszüntetését követelte.
"Követeljük a rendőrségtől az azonnali alapos vizsgálatot, a felelősök teljes körű felelősségre vonását" - közölte a keleti ultraortodoxok Sasz nevű pártja.
A helyszínen készült videófelvételeken az látható, hogy a busz áthalad a kereszteződésen, ahol a tüntetők tüzet gyújtottak, és egy zsidó a jármű alá került.
NEWS from Palestine!— REVOLUTIONARY (@STRIKER_4_LIFE) January 6, 2026
Jews in Israel are not safe from these psychopathic Nazi-Zionists!
BREAKING:
An Israeli bus ran over Haredi Jews protesting against the Israeli army draft law, killing one and injuring others so far, in Jerusalem, according to Hebrew sources. pic.twitter.com/D0Q5HaxP0F
Az ultraortodoxok sorkatonai szolgálata elleni tüntetésen orvosi ellátásra szorultak újságírók is, miután kövekkel támadták meg őket. A demonstrálók több helyen tüzet gyújtottak, kukákat és gyúlékony folyadékokat égettek az utca közepén, tárgyakat, tojásokat dobáltak a rendőrökre, valamint eltorlaszoltak egy forgalmas kereszteződést.
(MTI nyomán)