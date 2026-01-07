Külföld, Videók :: 2026. január 7. 09:36 ::

Már a zsidók is terroristáskodnak egymás ellen: ultraortodoxok közé hajtott egy élősködés-ellenes buszsofőr

Egy buszsofőr a katonai sorkötelezettségük ellen tüntető ultraortodoxok közé hajtott, és halálra gázolt egy fiatalt, valamint megsebesített három másikat Jeruzsálemben kedd este.

A gázolót a helyszínen őrizetbe vették, további kihallgatásra a rendőrőrsre vitték, bűnügyi nyomozást indítanak ellene. A 12-es kereskedelmi tévécsatorna szerint a sofőr a rendőrségen azt mondta, hogy a tüntetők elől próbált elmenekülni, akik elállták az útját. Az izraeli mentőszolgálat szerint a halálos áldozat 18 év körüli volt.





➤ An estimated 15,000 people were protesting.… 🔴 Jerusalem: One ultra-Orthodox Israeli was killed and three others wounded after a bus ran over demonstrators during a mass Haredi protest against conscripting yeshiva students into the Israeli military, according to Haaretz.➤ An estimated 15,000 people were protesting.… pic.twitter.com/gvPS0CgMTx January 6, 2026

Meir Porus, az askenázi ultraortodox párt politikusa elítélte a történteket, és "az ultraortodox közösség elleni erőszak és uszítás" megszüntetését követelte.

"Követeljük a rendőrségtől az azonnali alapos vizsgálatot, a felelősök teljes körű felelősségre vonását" - közölte a keleti ultraortodoxok Sasz nevű pártja.

A helyszínen készült videófelvételeken az látható, hogy a busz áthalad a kereszteződésen, ahol a tüntetők tüzet gyújtottak, és egy zsidó a jármű alá került.





Jews in Israel are not safe from these psychopathic Nazi-Zionists!



BREAKING:

An Israeli bus ran over Haredi Jews protesting against the Israeli army draft law, killing one and injuring others so far, in Jerusalem, according to Hebrew sources. NEWS from Palestine!Jews in Israel are not safe from these psychopathic Nazi-Zionists!BREAKING:An Israeli bus ran over Haredi Jews protesting against the Israeli army draft law, killing one and injuring others so far, in Jerusalem, according to Hebrew sources. pic.twitter.com/D0Q5HaxP0F January 6, 2026

Az ultraortodoxok sorkatonai szolgálata elleni tüntetésen orvosi ellátásra szorultak újságírók is, miután kövekkel támadták meg őket. A demonstrálók több helyen tüzet gyújtottak, kukákat és gyúlékony folyadékokat égettek az utca közepén, tárgyakat, tojásokat dobáltak a rendőrökre, valamint eltorlaszoltak egy forgalmas kereszteződést.

(MTI nyomán)