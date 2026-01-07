Irán fenyegetésként kezeli az amerikai elnök és az izraeli kormányfő legutóbbi, az iráni tüntetésekkel kapcsolatos nyilatkozatait, és az esetleges újabb megszólalásokat nem fogja válasz nélkül hagyni - szögezte le szerdán az iráni hadsereg főparancsnoka, Amír Hatami.
Amír Hatami tábornok, akit a Fársz iráni hírügynökség idézett, elmondta, "az ellenség retorikája" az iráni nép ellen irányul, és Teherán nem fogja szó nélkül hagyni.
Iránban december végén robbantak ki kormányellenes tüntetések a növekvő infláció miatt, a megmozdulásoknak pedig már több halálos áldozatuk van. Donald Trump amerikai elnök azt hangoztatta, kész a katonai beavatkozásra is, ha az iráni hatóságok erőszakkal lépnek fel a tüntetőkkel szemben, Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök pedig támogatásáról biztosította a tiltakozókat.
Trump és Netanjahu szavait hétfőn az iráni külügyminisztérium erőszakra való felbujtásnak minősítette, és azzal vádolta Izraelt, hogy az iráni nemzet egységének gyengítésére törekszik.
(MTI)