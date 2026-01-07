Külföld, Háború :: 2026. január 7. 12:52 ::

Iráni főparancsnok: fenyegetésként kezeljük a tüntetésekkel kapcsolatos amerikai és izraeli megszólalásokat

Irán fenyegetésként kezeli az amerikai elnök és az izraeli kormányfő legutóbbi, az iráni tüntetésekkel kapcsolatos nyilatkozatait, és az esetleges újabb megszólalásokat nem fogja válasz nélkül hagyni - szögezte le szerdán az iráni hadsereg főparancsnoka, Amír Hatami.

Amír Hatami tábornok, akit a Fársz iráni hírügynökség idézett, elmondta, "az ellenség retorikája" az iráni nép ellen irányul, és Teherán nem fogja szó nélkül hagyni.

Iránban december végén robbantak ki kormányellenes tüntetések a növekvő infláció miatt, a megmozdulásoknak pedig már több halálos áldozatuk van. Donald Trump amerikai elnök azt hangoztatta, kész a katonai beavatkozásra is, ha az iráni hatóságok erőszakkal lépnek fel a tüntetőkkel szemben, Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök pedig támogatásáról biztosította a tiltakozókat.

Trump és Netanjahu szavait hétfőn az iráni külügyminisztérium erőszakra való felbujtásnak minősítette, és azzal vádolta Izraelt, hogy az iráni nemzet egységének gyengítésére törekszik.

(MTI)