Az egyik űrhajós egészségi állapota miatt korábban tér vissza a Crew-11 legénysége a Nemzetközi Űrállomásról

Az egyik űrhajós egészségi állapota miatt megszakítják a Crew-11 négytagú legénységének küldetését, és az asztronauták már a következő napokban hazaindulnak a Nemzetközi Űrállomásról (ISS) - jelentette be csütörtökön az amerikai űrhivatal (NASA). Az űrállomás történetében először fordul elő, hogy egészségi probléma miatt kell visszahozni egy legénységet.

Jared Isaacman, a NASA igazgatója egy washingtoni sajtótájékoztatón számolt be róla, hogy az egészségi probléma szerdán jelentkezett az űrállomáson tartózkodó űrhajósnál, de állapota jelenleg stabil.

Isaacman közölte, hogy az orvosokkal együtt a legénység küldetésének megszakítása mellett döntött, mivel "a Nemzetközi Űrállomáson nincs lehetőség a megfelelő diagnózis felállítására és kezelésre". Az egészségi problémával küzdő asztronauta kilétét azonban magánéletének védelmére hivatkozva nem hozta nyilvánosságra, így az sem derült ki, hogy a Crew-11 misszió négy űrhajósa közül kinek az egészségi állapota fordult súlyosra, és milyen jellegű problémáról van szó.

A Crew-11 tagjai - az amerikai Zena Cardman és Mike Fincke, a japán Jui Kimija és az orosz Oleg Platonov - augusztusban indultak Floridából az űrállomásra, és küldetésük május körül ért volna véget. Isaacman közlése szerint a legénység "a következő napokban" tér vissza a Földre egy SpaceX űrhajóval.

James Polk, a NASA egészségügyi és orvosi vezetője annyit fűzött hozzá, hogy az űrhajós nem valamilyen feladat ellátása miatt került ilyen állapotba, az űrállomás fedélzetén nem alakult ki vészhelyzet. Elmondása szerint először fordul elő az ISS történetében, hogy egészségi okok miatt kelljen megszakítani egy küldetést.

A csütörtöki bejelentésre azt követően került sor, hogy az űrhivatal szerdán délután lemondta két amerikai űrhajós csütörtökre tervezett űrsétáját a legénység egyik tagjának egészségi problémájára hivatkozva.

A Japán Űrkutatási Hivatal (JAXA) a Kyodo japán hírügynökséget úgy tájékoztatta, hogy az 55 éves Jui Kimijának nincsenek egészségügyi problémái.

Csütörtökön Fincke, az állomás kijelölt parancsnoka, és a repülésmérnök Cardman 6,5 órás űrsétát tett volna az eredeti tervek szerint, hogy hardvert szereljenek fel az állomáson kívül.

Az ISS-en előforduló orvosi helyzeteket szigorú titokban tartják, és az űrhajósok ritkán számolnak be nyilvánosan egészségi állapotukról.

(MTI)