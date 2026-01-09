Külföld :: 2026. január 9. 22:11 ::

Kisebbségi kormányt alakítana három párt Hollandiában

Az októberben tartott előrehozott hollandiai választáson mandátumot szerző pártok közül a 66-os Demokraták pártja (D66), a Kereszténydemokrata Tömörülés (CDA), valamint a Néppárt a Szabadságért és a Demokráciáért (VVD) arról döntött, hogy kisebbségi támogatással alakítanak kormányt több mint két hónappal az előrehozott választás után - tájékoztatott az NL Times című, angol nyelvű holland hírportál pénteken.

A hírportál beszámolója szerint a három párt annak ellenére döntött kisebbségi kormány létrehozásáról, hogy sem a Tweede Kamerben, a képviselőházban, sem pedig az Eerste Kamerben, a szenátusban nem rendelkezne többséggel.

A három párt együttesen 66 mandátumot birtokol az alsóházban, ami 10 mandátummal marad el a többségtől. A szenátusban 16 képviselői hellyel birtokolhatnak kevesebbet, mint amennyi a többséghez szükséges lenne.

A beszámoló szerint mindhárom párt vezetője fontosnak tartotta a kabinet gyors megalakítását, különösen tekintettel a "globális geopolitikai feszültségekre".

A hírportál Rob Jettent, a D66 vezetőjét idézte, aki azt mondta: a felek ambiciózus és stabil programmal rendelkező kormányt kívánnak alakítani a lehető leghamarabb. Kiemelte, az új kabinetnek keményen kell dolgoznia, de - mint fogalmazott - "hiszünk abban, hogy meg tudjuk csinálni".

A három párt lehetőséget lát arra, hogy a kisebbségi kormány együttműködjön a többi parlamenti párttal. A tárgyalások most folytatódnak a koalíciós megállapodás tartalmáról - tette hozzá a formálódó kabinet miniszterelnök-jelöltje.

Hollandiában azért tartottak előrehozott parlamenti választást 2025. október 29-én, mert június elején felbomlott a négypárti kormánykoalíció.

A választás eredménye szerint a 66-os Demokraták 26, a Néppárt a Szabadságért és a Demokráciáért 22, a Kereszténydemokrata Tömörülés 18 képviselői helyet szerzett a Tweede Kamerben, a holland parlament 150 tagú alsóházában.

A választás során szintén 26 mandátumot szerzett a Szabadságpárt (PVV), a Zöldek és a Munkapárt baloldali szövetsége (GroenLinks-PvdA) pedig 20 mandátumot.

A kisebb pártok közül a Helyes Válasz 21 (JA21) kilenc, a Fórum a Demokráciáért hét, a Gazdák és Polgárok Mozgalma (BBB) 4, a Szocialista Párt (SP), a hollandiai török muszlimokat képviselő Denk, a Keresztény Unió, a Politikai Reformpárt (SGP) és az Állatvédők Pártja (PvdD) egyenként 3 képviselőt küldhet a parlamentbe. A Volt nevű párt egyetlen mandátumot szerzett.

(MTI nyomán)