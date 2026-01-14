Külföld :: 2026. január 14. 18:36 ::

Franciaország konzulátust nyit Grönlandon

Konzultátust nyit Grönlandon Franciaország február 6-án - jelentette be szerdán a francia diplomácia vezetője, hozzátéve, hogy ez "politikai jelzés", miközben az amerikai elnök, Donald Trump szeretné amerikai tulajdonná tenni a Dániához tartozó autonóm területet.

"A döntés, hogy ott konzulátust nyitunk, tavaly nyáron született, amikor Emmanuel Macron elnök ellátogatott oda" - emlékeztetett Jean-Noël Barrot az RTL kereskedelmi rádióban nyilatkozva. "Én magam augusztus végén utaztam oda, hogy előkészítsem ezt a konzultátust, amely február 6-án nyílik meg" - tette hozzá.

"Ez egy politikai jelzés, amely azzal a szándékkal párosul, hogy növeljük jelenlétünket Grönlandon, beleértve a tudományos területet is" - hangsúlyozta a külügyminiszter, aki kijelentette: "Grönland nem eladó".

"Grönland nem akarja, hogy az Egyesült Államok birtokolja, kormányozza, megtagadja vagy beolvassza. Grönland Dánia, a NATO és az Európai Unió mellett döntött" - mondta Barrot.

"Ha másképp akarnák megszerezni Gröndlandot, mint megvásárlással, az nyilvánvalóan nagyon furcsának tűnne, mert egy NATO-tag számára, tekintve, hogy ez egy biztonsági szövetség, amely közel nyolcvan éve köti össze Észak-Amerikát Európával, nem lenne értelme megtámadni egy másik NATO-tagot, sőt, az Egyesült Államok érdekeivel is ellentétes lenne" - vélekedett.

"Ennek a zsarolásnak természetesen véget kell vetni" - fogalmazott a francia diplomácia vezetője.

Jean-Noël Barrot megszólalásával egy időben érkezett meg a dán és a grönlandi diplomácia vezetője a Fehér Házba egy várhatóan feszült megbeszélésre, amelynek célja a Grönland körüli válság enyhítése.

A hatalomba történt tavalyi visszatérése óta Donald Trump már többször felvetette annak a lehetőségét, hogy átvegye az irányítást az óriási, stratégiai fontosságú, de ritkán lakott sarkvidéki szigeten.

A mostani dán-amerikai-grönlandi találkozót a dán külügyminiszter, Lars Lokke Rasmussen kezdeményezte Marco Rubio amerikai külügyminiszternél, J.D. Vance amerikai alelnök is jelen lesz rajta.

(MTI)