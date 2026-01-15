Külföld :: 2026. január 15. 09:05 ::

Az Egyesült Államok felfüggeszti a bevándorlóvízumok feldolgozását a világ 75 országának polgárai esetében

Az Egyesült Államok felfüggeszti a bevándorlóvízumok feldolgozását a világ 75 országának polgárai esetében - közölte az amerikai külügyminisztérium szerdán.

A rendelkezésről szóló dokumentum szerint elsősorban azon országok szerepelnek a listán, amelyek polgárai az Egyesült Államokban nagyobb eséllyel szorulhatnak szociális ellátásra.

A washingtoni külügyminisztérium a rendelkezésről értesítette az érintett államokban működő konzulátusait.

A döntés érinti Oroszországot is, de többségében afrikai országok szerepelnek a sorban, így Egyiptom, Algéria, Tunézia, Marokkó, Etiópia, Szudán, Uganda, Szomália, Ghána, Elefántcsontpart, valamint számos ázsiai ország, közte Afganisztán, Irán, Irak, Szíria és Bhután.

Az Egyesült Államok Európa több országának esetében is felfüggeszti a bevándorlóvízumok feldolgozását január 21-én - derül ki a tájékoztatásból, amely alapján határozatlan időre Albánia, Montenegró, Észak-Macedónia, Bosznia-Hercegovina, Moldova, Örményország, Azerbajdzsán, Georgia polgárai sem kérhetnek amerikai letelepedést.

(MTI)