Külföld :: 2026. január 15. 11:57 ::

A Lufthansa csoport felfüggesztette az Izraelbe tartó éjszakai járatait

A Lufthansa csoport felfüggesztette az Izraelbe tartó éjszakai járatait az iráni felkelés és a Közel-Keleten kialakult helyzet miatt - jelentette az izraeli katonai rádió csütörtökön.

A módosított menetrend szerint a Lufthansa és a csoporthoz tartozó légitársaságok, vagyis a SWISS, az Austrian Airlines, a Brussels Airlines és az Eurowings január 15., csütörtök és január 19., vasárnap között kizárólag a nappali járatokat üzemelteti Tel-Avivba és Tel-Avivból, valamint Jordánia fővárosába, Ammanba és onnan, az iráni eszkaláció lehetősége okozta félelmek miatt.

"Ez azt jelenti, hogy a személyzet közvetlenül visszarepül, helyszíni éjszakázás nélkül" - áll a Lufthansa szóvivőjének közleményében. "Egyes járatokat akár törölhetnek is" - tette hozzá.

A légitársaság emellett bejelentette, hogy a Lufthansa csoporthoz tartozó összes légitársaság további értesítésig elkerüli az iráni és az iraki légteret.

"A Lufthansa csoport szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet, és a következő napokban is folyamatosan értékeli azt. Az érintett utasokat automatikusan átfoglalják, és proaktívan felveszik velük a kapcsolatot" - közölték.

(MTI)